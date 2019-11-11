由田前三季賺6.56元 創同期新高

2019-11-11 15:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北即時報導



AOI設備廠由田（3455）今（11）日公告2019年第三季財報，累計今年前三季稅後淨利3.92億元，年增94.41%，每股稅後純益約6.56元，創歷史同期新高。

由田財報也顯示，逆風中仍繳出亮眼成績，雖單季合併營收6.84億元，年減19.48%，但毛利率仍持續維持在47.37%的高檔，也較去年同期的42.88%提升將近5%，稅後純益0.95億元，每股純益1.59元，

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由田指出，隨著研發設計能力的優化及產品組合的調整，今年前三季累計毛利率為48.2%，較去年度同期的41.04%增加超過7個百分點。除PCB及LCD檢測設備的毛利率皆較去年度同步提升外，毛利較高的特定檢測設備之營收占比亦持續提升，促使由田整體獲利表現在營收下滑中仍可維持亮眼成績。

由田強調，目前除布局COF、半導體、AI等產品線外，並不斷優化PCB及LCD等檢測設備之產品組合，對獲利的助益已開始發酵，公司有信心將持續提升毛利率與獲利能力；同時，受惠於5G時代來臨，今年因中美貿易戰而在擴產上較為保守的PCB業者，明年資本支出應可重回成長，可望帶動產業逐步回溫甚至需求爆發，故公司對於明年營運展望樂觀看待。