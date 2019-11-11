台股失守10日均線 大跌152.26點收11,427

2019-11-11 14:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／台北即時報導



加權指數回檔修正，今（11）日跌破10日均線，終場下跌152.26點，收在11,427.28點，成交量達1,492.74億元，而櫃買指數（OTC）直接摜破月線，回測季線。法人認為，今日的回檔屬於短線漲多的技術面修正，多頭仍未熄火，不過籌碼的整理是勢在必行，並不看淡後續盤勢。

上周五（8日）美股震盪收高，收盤同步創下歷史新高。不過由於美國總統川普表示其尚未同意取消關稅，此言論使得今日亞股一片綠油油，跌幅在0.1%至2.2%間；其中，跌勢較重的在港股，港股受到今日市民發起「大三罷」，傳出警察近距離開槍，兩名示威者疑似中槍倒地影響，盤中跌逾600點。

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觀察今日盤面上，主流類股輪動，盤中蘋概三王表現震盪之下，鴻海、大立光跌幅皆超過3%，台積電也下跌1.4%，連帶指數跌幅擴大，最低來到11,409點；而環球晶、穩懋、中美晶成為OTC主要壓盤重心所在。

除了漲多修正股外，盤面上弱勢股也反映營收、財報表現，可成第3季淨利年減近5成，創近四年同期新低，使今日股價跳空，收跌8.6%；精材、環球晶因10月營收表現不盡理想，連帶使股價跌9.1%、5.7%。

不過，今日就有族群性表現的就在PCB上，由華通領軍，盤中上漲約5.2%，其餘，欣興、博智、健鼎等紛紛逆勢走揚。