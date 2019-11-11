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廣穎前三季獲利0.83億元 年增逾3倍

2019-11-11 13:07經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

廣穎電通(4973)公告第3財報，累計今年前三季稅後淨利0.83億元，年增309.5％，每股純益1.31元，為近三年同期新高；前三季毛利率15.6％，年增逾4個百分點。

廣穎第3季稅後淨利0.56億元，季增逾2倍達230.4％，獲利表現佳；毛利率18.2％，季增4.5個百分點，年增近1個百分點，創近11季新高；EPS為0.88元，季增225.9％。

廣穎10月營收3.5億元，月增13.6％，年減1.62%，累計前10月營收31.22億元，年減17.2%；廣穎表示，延續今年以來所致力的「市場調整」與「產品結構多元化」策略，獲利與毛利率持續表現亮眼。

自美中貿易戰以來，全球各經濟體或多或少受到衝擊，其中新興國家市場尤其明顯，進而導致其民眾購買力下降，廣穎調整市場經營規劃，將重心移往美國、歐洲、日本等成熟市場，持續以品牌力及高品質耕耘市場，獲取消費者忠誠度，進而掌握定價優勢，收「獲利、毛利雙成長」績優成效。

廣穎毛利率

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