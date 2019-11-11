親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

12強Live／江少慶5局8K惜挨1轟 中華0：1墨

民調／蔡韓差距擴大為12百分點 宋若參戰藍綠票都遭吸

凱基權證「玩權放送」 買權證抽iPhone

2019-11-11 12:33經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

凱基證券今（11）日推出「玩權放送」權證交易活動，活動期間任一交易日，透過凱基證券帳戶買進凱基權證滿１萬元，即可獲得多重中獎機會。凱基證券表示，投資權證所需資金少，只要掌握正確方法順勢操作，就能小錢變大錢，很適合資金不多、夢想很大的年輕族群。

為期八周的「玩權放送」權證交易活動共分四梯次，每梯次將抽出5支iPhone 11 pro 256 GB（市價41,400元），預計提供20支iPhone給幸運的凱基證券客戶；除此之外，四個梯次的投資人皆可再參與最終加碼抽發財金的活動，凱基證券將於活動最終加碼再抽現金168,888元、萬元發財金及LINE POINTS等多項好禮。

凱基證券說，在國際股市帶動下，台股飆上29年新高，台股成交量與權證交易量也隨之增溫；據證交所統計，今年10月份權證受託買賣金額與發行金額皆較9月增加1成以上，依往年紀錄，最後兩個交易月份，行情與交投有機會延續熱絡氣氛。

投資人若預期股價上漲，可買進認購權證，若預期股價下跌，則買進認售權證，謹守適度且正確的權證操作原則，就有機會為自己加薪，用小錢創造大機會。

凱基證券提醒投資人，權證具有到期日，是短期的槓桿投資工具，投資人應在股價即將開始波動時再出手，以免損失時間價值；如果投資人偏好較為線性的牛熊證商品，也務必留意上（下）限價格的位置，避免觸價提前到期，無法繼續參與行情變化。

凱基證認售權證台股成交量

相關新聞

最牛一輪／新普帶勁 群益94衝鋒

2019-11-11 00:46

全民權證／美律 挑價內外15％

2019-11-10 22:32

全民權證／和碩 選逾兩個月

2019-11-10 22:32

京元電、南茂 押長天期

2019-11-10 22:32

健鼎、新日興 四檔放閃

2019-11-10 22:32

全民權證／力山 兩檔有看頭

2019-11-10 22:32

瑞昱、穩懋 認購搶鏡

2019-11-10 22:32

期貨商論壇／聯詠期 技術偏空

2019-11-10 21:51

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

2019-11-10 21:51

台指期 短線高檔震盪

2019-11-10 21:51

從期貨看現貨／台指期居高思危 創高情怯

2019-11-10 13:25

權證教戰／MSCI新寵 看外資搭轎

2019-11-10 13:23

外資在選擇權建近5萬口避險空單 分析師：走勢震盪加劇

2019-11-10 11:44

最牛一輪／南茂犀利 富邦92衝鋒

2019-11-08 23:09

全民權證／六角 兩檔受關注

2019-11-08 23:09

全民權證／緯創 選逾三個月

2019-11-08 23:09

全民權證／聯詠 挑價內外15％

2019-11-08 23:09

大立光、華通 認購聚光

2019-11-08 23:09

力山、智易 四檔活跳跳

2019-11-08 23:09
看更多

熱門文章

這一波…外資買超挑戰2,000億

2019-11-10 23:11

回檔修正 台股早盤挫逾百點跌破11,500關卡

2019-11-11 09:16

利基型成長股 法人挺

2019-11-10 22:25

台積、大立光 可長抱

2019-11-10 22:24

小摩：報酬率7.5％ 可長抱

2019-11-10 23:07

市值創高／富邦金、國泰金 績效靚

2019-11-10 22:56

新iPhone助攻 可成Q3每股賺4.41元

2019-11-10 23:12

貿易戰關稅消息紛雜 投信看好台股長線仍偏多

2019-11-10 17:18

台股資金派對 再創高看4風向

2019-11-10 13:13

汽車零件廠 Q4營運向上

2019-11-10 22:27

市值創高／鴻海、台積電 買盤簇擁

2019-11-10 22:57

權證教戰／MSCI新寵 看外資搭轎

2019-11-10 13:23

長科回台擴產 拚當全球導線架龍頭

2019-11-10 22:26

瑞昱、穩懋 認購搶鏡

2019-11-10 22:32

掃貨台股 外資今挑戰14年最大波段買超

2019-11-10 23:36

市值創高／大立光、聯發科 接單旺

2019-11-10 22:57

市值創高股 大盤強中強

2019-11-10 22:57

第一類接觸／崑鼎今年估賺一股本

2019-11-10 22:29

周線連四紅 偏多布局

2019-11-10 23:07

台股短線震盪 中長期有望維持多頭格局

2019-11-11 07:55

崑鼎獲利穩 配息率逾85％

2019-11-10 22:29

一周盤前股市解析／封測、工具機族群 聚光

2019-11-10 22:25

梁彥平專欄／低基期績優股 潛利大

2019-11-10 22:25

消息面左右市場 留意落後補漲的非電子類是否接棒演出

2019-11-11 07:55

三王領跌 台積電回測300元支撐、市值3天縮水2,891億

2019-11-11 11:42

國鼎胰臟癌新藥 大突破

2019-11-10 22:21

市值創高／和泰車、億豐 獲利亮眼

2019-11-10 22:57

技術指標／台股短守10日線 中多不變

2019-11-10 13:18

興櫃五強 上周漲逾一成

2019-11-10 22:24

穎崴 月中登錄興櫃

2019-11-10 22:22

法人觀點／廢IPA回收 挹注崑鼎Q4營收

2019-11-10 22:29

就市論勢／金融、塑化 盤面亮點

2019-11-10 22:27

從期貨看現貨／台指期居高思危 創高情怯

2019-11-10 13:25

健鼎、新日興 四檔放閃

2019-11-10 22:32

南六擴廠效益 明年Q2顯現

2019-11-10 22:26

台股盤中跌逾百點 回測10日均線

2019-11-11 11:31

京元電、南茂 押長天期

2019-11-10 22:32

全民權證／和碩 選逾兩個月

2019-11-10 22:32

半導體大廠資本支出大增 信紘科股價逆勢抗跌

2019-11-11 09:35

雙11迎消費熱潮 電商概念股開高小漲

2019-11-11 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top