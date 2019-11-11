凱基權證「玩權放送」 買權證抽iPhone
2019-11-11 12:33
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
凱基證券今（11）日推出「玩權放送」權證交易活動，活動期間任一交易日，透過凱基證券帳戶買進凱基權證滿１萬元，即可獲得多重中獎機會。凱基證券表示，投資權證所需資金少，只要掌握正確方法順勢操作，就能小錢變大錢，很適合資金不多、夢想很大的年輕族群。
為期八周的「玩權放送」權證交易活動共分四梯次，每梯次將抽出5支iPhone 11 pro 256 GB（市價41,400元），預計提供20支iPhone給幸運的凱基證券客戶；除此之外，四個梯次的投資人皆可再參與最終加碼抽發財金的活動，凱基證券將於活動最終加碼再抽現金168,888元、萬元發財金及LINE POINTS等多項好禮。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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凱基證券說，在國際股市帶動下，台股飆上29年新高，台股成交量與權證交易量也隨之增溫；據證交所統計，今年10月份權證受託買賣金額與發行金額皆較9月增加1成以上，依往年紀錄，最後兩個交易月份，行情與交投有機會延續熱絡氣氛。
投資人若預期股價上漲，可買進認購權證，若預期股價下跌，則買進認售權證，謹守適度且正確的權證操作原則，就有機會為自己加薪，用小錢創造大機會。
凱基證券提醒投資人，權證具有到期日，是短期的槓桿投資工具，投資人應在股價即將開始波動時再出手，以免損失時間價值；如果投資人偏好較為線性的牛熊證商品，也務必留意上（下）限價格的位置，避免觸價提前到期，無法繼續參與行情變化。
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