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台股延長交易時間或擴大漲跌幅 金管會態度保留

2019-11-11 12:29聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

台股萬一行情，立委今建議金管會趁高點研議延長台股交易時間或拉大漲跌幅限制，讓台股跟國際接軌。對此金管會主委顧立雄今在立法院說，這兩議題都茲事體大，目前重點先放在明年上路的逐筆交易，對此持保留態度。

2015年金管會將台股漲跌幅放寬為10%，立委曾銘宗建議金管會，趁台股高點時擴大漲跌幅限制，像韓國漲跌幅30%、東京14%到30%，台灣是否進一步放寬跟國際接軌？顧立雄表示，從他上任以來外界都沒有討論過要放寬漲跌幅限制，台股自然人比重比歐美股市來得高，市場不同。

曾銘宗也認為，目前台股交易時間只有4.5小時，但像東京、韓國、新加坡、香港、紐約、倫敦、新加坡交易時間都比台股長，海外還在交易台灣卻已收盤，投資人要如何避險，金管會是否研議要延長台股交易時間。

顧立雄表示，如果要延長交易時間，證券商反彈會更大，交易成本更會大幅增加，業者對這部分持保留態度，延長交易時間變成投資人要早盤看到下午收盤，中間可能還會要休息。

台股金管會顧立雄

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