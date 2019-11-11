台股延長交易時間或擴大漲跌幅 金管會態度保留

2019-11-11 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



台股萬一行情，立委今建議金管會趁高點研議延長台股交易時間或拉大漲跌幅限制，讓台股跟國際接軌。對此金管會主委顧立雄今在立法院說，這兩議題都茲事體大，目前重點先放在明年上路的逐筆交易，對此持保留態度。

2015年金管會將台股漲跌幅放寬為10%，立委曾銘宗建議金管會，趁台股高點時擴大漲跌幅限制，像韓國漲跌幅30%、東京14%到30%，台灣是否進一步放寬跟國際接軌？顧立雄表示，從他上任以來外界都沒有討論過要放寬漲跌幅限制，台股自然人比重比歐美股市來得高，市場不同。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

曾銘宗也認為，目前台股交易時間只有4.5小時，但像東京、韓國、新加坡、香港、紐約、倫敦、新加坡交易時間都比台股長，海外還在交易台灣卻已收盤，投資人要如何避險，金管會是否研議要延長台股交易時間。

顧立雄表示，如果要延長交易時間，證券商反彈會更大，交易成本更會大幅增加，業者對這部分持保留態度，延長交易時間變成投資人要早盤看到下午收盤，中間可能還會要休息。