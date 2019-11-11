14檔10月營收創新高 法人買超股

2019-11-11 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



根據統計，目前共有53家上市櫃公司10月合併營收寫下歷史新高紀錄，就產業來看，電子股占大多數，若從外資動向觀察，本月來最獲外資青睞為聯電、力成、聯詠、臻鼎-KY、群電。法人認為，選股回歸基本面，加上本周四（14日）為第3季季報公告最後一天，投資人可汰弱留強。

今（11）日為上市櫃公司公告10月營收的最後一天，根據CMoney統計，截至10點30分，10月合併營收寫下歷史新高紀錄且有法人買超保護的個股前14檔，包含聯電、力成、聯詠、臻鼎-KY、群電、大立光、微星、新普、新日興、矽力-KY、宣德、致伸、全新以及健策。

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受到大盤指數回檔修正影響，10月營收繳出佳績股表現也受到壓抑，聯電股價在平盤震盪，聯詠、大立光、臻鼎-KY、全新、健策等走跌逾1%。法人指出，投資人可趁震盪時，擇優逢低進行介入，尤其看好PCB、PA族群的後市展望。

就今日盤面表現觀察，主要在力成、矽力-KY有較好表現。矽力-KY股價改寫歷史新高，來到923元，受惠10月合併營收10.35億元，月增1.8%，年增29.1%；累計今年前十月營收為84.92億元，較去年同期增加6.9%，帶動股價走揚逾3%。

記憶體封測廠力成股價自10月22日跳空站上90元大關後，維持高檔不墜，且外資也一路買超，第4季營運展望樂觀，預期營運可望續揚、全年營運力拚持平去年，並看好明年首季淡季不淡。

在基本面，受惠記憶體市況回溫，10月營收續繳雙升佳績，以63.14億元刷新歷史新高，累計前10月合併營收衰退幅度收斂至6.46％。