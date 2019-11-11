台股盤中跌逾百點 回測10日均線
2019-11-11 11:31
經濟日報 記者高瑜君
／即即時報導
加權指數回檔修正，今（11）日盤中下跌逾百點，跌破11,500關卡，回測10日均線，而櫃買指數（OTC）率先跌破月線，主要壓盤重心在環球晶、穩懋、中美晶，持續看尾盤是否能拉出下影線，跌勢收斂。
上周五（8日）美股震盪收高，收盤同步創下歷史新高。不過由於總統川普表示其尚未同意取消關稅，此言論使得今日亞股一片綠油油，跌幅在0.1%至2%間；其中，跌勢較重的在台股以及港股，港股受到今日市民發起「大三罷」，傳出警察近距離開槍，兩名示威者疑似中槍倒地影響，盤中跌逾500點。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
主流類股輪動，盤中蘋概三王表現震盪之下，鴻海跌幅超過3%，台積電、大立光跌幅也在1%上下，連帶指數跌幅擴大，最低來到11,434點。
除了漲多修正股外，盤面上弱勢股也反映營收、財報表現，可成第3季淨利年減近5成，創近4年同期新低，使今日股價跳空回測月線；精材10月營收雙減，連帶使股價大跌8%；環球晶10月營收也來到近21個月低點，盤中跌約半根。
不過，今日就有族群性表現的就在PCB上，由華通領軍，盤中上漲約7%，其餘，欣興、博智、健鼎、南電等紛紛逆勢走揚。
法人認為，此波台股驚驚漲，周線連四紅，上周上漲180點，在沒有基本面轉向之下，視為技術面修正，加上美股續創歷史新高，且市場資金充沛，中多格局持續，台股後市仍不看淡。操作上，建議加碼前景佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。
留言