趁台股高檔延長股市交易時間？ 顧立雄：券商反彈

2019-11-11 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



台股站上史上最久萬點行情，立法委員曾銘宗建議，趁著股市高檔之際推動台股與國際接軌措施，包括放寬漲跌幅限制以及延長股市交易時間，金管會主委顧立雄表示，上任迄今外界沒有要求放寬漲跌幅建議，至於延長股市交易時間，恐怕反彈會更多。

曾銘宗表示，台股漲跌幅調整從5%放寬至7%，期間股市不好有時漲跌幅會減半，2015年又放寬為10％；但國際市場漲跌幅度較寬。

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顧立雄表示，各個市場不同狀況，有些國家甚至沒有漲跌幅，例如歐美，上海股市漲跌10%，東京根據不同股價有不同級距14％-30％，所以市場不同 ，情況不同。

曾銘宗說，台股漲跌幅限制相對國際較小，現在股市高檔，是否評估進一步放寬漲跌幅限制？顧立雄表示，「迄今，我上任以來，外界沒有要求再放寬漲跌幅建議，考量的是我們（台股）自然人比重相對歐美股市高」。

曾銘宗又說，我國股市交易時間4.5小時，國際上主要國家股市除了上海4小時，比我們短之外，其他國家幾乎都比我們長，國際股市平均交易時間5.9小時，我們交易到1點半，海外交易時我們已經收盤，難以避險，他在擔任金管會主委期間，就曾進行延長股市交易時間研議。

顧立雄表示，「這個（延長股市交易時間）還比上個議題（放寬漲跌幅）證券商反彈更大」，因為券商認為這樣交易成本大幅增加，延長方案還有其他權證造市問題，「他們對這部分還滿保留」。