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華通Q3「三率三升」 股價大漲逾7%

2019-11-11 11:01經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

華通（2313）第三季表現優於預期，毛利率18.9%、營益率13%、稅後淨利率9%「三率三升」，皆為近年來單季新高，每股盈餘（EPS）為1.24元，激勵今（11）日盤中大漲逾7.5%。

華通公布第三季季報以及10月營收，受惠於美系客戶新機銷售成績優於預期、中系客戶手機用板疊構往高階（Any-layer HDI）設計方向發展，加上無線藍芽耳機推升軟硬複合板出貨暢旺，帶動華通10月營收延續9月份的氣勢，續創歷史新高。

第三季合併營收162.94億元，淨利14.72億元，每股盈餘1.24元，單季毛利率18.9%、營益率13%、稅後淨利率9%「三率三升」，皆為近年來單季新高。

華通指出，第三季季報表現符合董事長吳健在股東會所言，在中美貿易等大環境不確定因素干擾下，今年就是華通展現接單與調整產能等應變能力的時候。

華通認為，在美系、中系客戶年度新機亮相拚場，5G長線需求顯現等有利因素下，旺季效應明顯發酵，本年度一至三季營收逐季成長，累計前三季EPS 2元已超過去年全年，並對於第四季以及明年的營運狀況審慎樂觀。

因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於十月完成奠基儀式，廠區規畫總投資約150億元、年產能可達500萬平方英呎，仍將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。

法人表示，華通目前產品出貨以手機、消費性產品以及穿戴式裝置為主。其中美系新機方面，價格較親民的LCD版新機帶來一波換機需求，而中系客戶也無視中美貿易的紛擾，中高階手機持續拉貨中，目前各產線稼動率都幾近滿載，HDI和軟硬複合板兩大產品線稼動率超過90％，產能吃緊狀況甚至可持續到2020年。

隨著5G以及穿戴式消費產品等的需求都需要輕薄短小的高階HDI電路板製程，華通未來三年將再現2015-2017年的成長軌跡。

華通營收

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