雙11購物節助威 中國消費股最受惠
2019-11-11 09:36
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
阿里巴巴是世界上最大的在線零售商，中國在線零售市場價值8650億美元，因此，中國阿里巴巴集團旗下天貓毎年的雙11購物節活動，成為全球消費產業的矚目焦點，也帶動消費股全年的業績高峰。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，去年天貓雙11活動，總成交額2135億元人民幣（約新台幣9,603億元），年增27%，預期今年在人民消費力進一步提升下，雙11可望續創佳績，消費類股將最受惠。
葉宇真表示，依據Wind資料顯示，中國已是全球最大電子商務市場，約佔全球在線零售交易額的40%，受收入和國內消費增長的推動，中國電子商務以每年27%的驚人速度增長，從中也可看出中國人民的消費力道與日俱增。具中國消費指標意義的貴州茅台，十一國慶當天電商直銷管道正式開啟，雖然已經有13萬人先預約茅台，但是電商平台仍然被快速搶空，為雙11購物節帶來暖身。
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葉宇真指出，由於中國本身具有龐大的內需消費市場，不畏中美貿易戰的衝擊，今年消費類股是市場表現最佳的族群，中証消費服務領先指數今年來大漲逾4成，其中，消費權值股五糧液、貴洲茅台、海天味業股價持續創新高功不可沒。隨著中國經濟結構調整，消費將成為經濟增長的主角，2008年以來白酒ROE均值25.6%，大幅優於A股的12.3%。由於中國全力推動經濟轉型擴大內需，大力扶植新興消費服務產業，趁市場震盪調整之際，建議逢低佈局符合中國經濟結構轉型的新興消費服務類股。
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