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回檔修正 台股早盤挫逾百點跌破11,500關卡

2019-11-11 09:16經濟日報 記者高瑜君／即時報導

加權指數高檔震盪，今（11）日開盤下跌9.21點，報11,570.33點，早盤在蘋概三王表現震盪之下，台積電、鴻海跌幅超過1%，使指數跌幅擴大，早盤跌逾百點，跌破11,500關卡，回測10日均線。

上周五（8日）美股震盪收高，由於總統川普表示其尚未同意取消關稅，此言論使得道瓊一度下跌接近百點。所幸，隨後鷹派顧問Navarro與白宮發言人均出面滅火，表示對貿易協議展望樂觀，加上迪士尼、高通財報亮眼帶動，美股四大指數由黑翻紅，收盤同步創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲6.44點，或0.02%，收在27,681點；標普500指數上漲7.9點，或0.25%，收在3,093.08點；Nasdaq指數上漲40.79點，或0.48%，收在8,475.31點；費半指數上漲9.1點，或0.52%，收在1,736.78點。

台股上周上漲180點，周線連四紅，法人指出，考量美中貿易戰可望分階段逐步簽署協議，市場最大不確定因素消除；加上美股續創歷史新高，且市場資金充沛，外資連續20天買超台股，技術面各期均線皆為多頭排列，中多格局持續，台股仍有高點可期。

操作上，建議加碼前景佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。

台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
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