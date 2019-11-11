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77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

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台股短線震盪 中長期有望維持多頭格局

2019-11-11 07:55經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 美中貿易發展持續正向，除雙方表示近來對外宣稱已取得實質性的階段協議外，也傳出過去一年已課徵之關稅有望逐步解除，正面消息使得美股四大指數在過去一周分別創高，進而激勵台股表現，加上外資持續買超加持，近來指數數次突破29年新高。

廖哲宏表示，短線來看，雖會因波段了結出現震盪，但從包括資金、消息及基本面的各項指標觀察，中長期仍有望維持多頭格局。

觀察近日盤勢，廖哲宏表示，受惠於iPhone 11熱銷，Apple最新財報優於預期，帶動包括重要權值股和蘋概股近來表現強勁，成為盤面有力支撐。以族群來說，包括IC設計、Apple產品相關供應鏈仍是盤面主力；然而指數近來強勁表現並未普遍擴及於所有族群，表現佳者仍限於具題材、受到資金青睞且基本面穩健的個股或族群，故以選股參與台股仍是現階段較佳策略。

從資金面觀察，廖哲宏表示，受惠於美國聯準會10月底降息行情，外資持續加碼買超；據證交所資料統計，截至8日收盤為止，外資已連續20個交易日買超逼近1700億元，陸續歸隊，加上在美中賽局下持續回流返鄉的台商資金，為台股在量能上提供有力支撐。

在技術面上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，8日收盤雖失守5日線，但應為反應日前創下29年新高表現的回檔整理，接下來短線上可先觀察5日線和10日線能否守住，若短線上失守，則可再留意是否回補11月4日、11月 6日的跳空缺口。

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，包括5G、雲端伺服器、高速運算、物聯網及車用電子等仍為長期成長趨勢不變。在盤面主力電子族群方面，可關注包括半導體及蘋概相關供應鏈。值得一提的是，由於近來市場對於電子族群2020年盈餘成長率預估較早前再度上修至11%，股價動能有望延續。在非電族群方面，則可留意受惠於貿易戰訂單轉移的紡織產業，以及因健康及環保概念興起的的電動自行車產業。

台股外資美國聯準會

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