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77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

韓想過找郭王、與朱終未成局… 張善政忠誠默契出線任副手

消息面左右市場 留意落後補漲的非電子類是否接棒演出

2019-11-11 07:55經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

受惠資金行情推升，加上中美貿易戰消息面轉佳，台股持續挑戰29年新高，但漲多難免賣壓，台股上週五整理收黑0.23%，收11,579.24點，成交量1343億。

富蘭克林華美投信表示，短線市場投資氣氛樂觀，外資買盤加上傳產落後補漲接棒電子股，台股呈現整理格局，但短線漲多賣壓陸續湧現，建議須留意風險，逢低布局落後有機會補漲者。

富蘭克林華美投信表示，由於中美貿易戰傳出不少正面消息，又市場認為有機會談定這波協議並簽約，美國股市頻頻創新高之下，台灣加權股價指數也再創29年新高點，但上周的上半周驚驚漲，使部分電子權值股獲利了結賣盤出籠，不少個股被逢高調節意味濃厚，故上周五指數拉回，不少漲多電子股皆出現賣壓。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，進一步觀察目前盤勢，我們認為投資氣氛仍偏中性樂觀，但由於市場消息紛紛出現，較難判斷對後市影響，建議投資人宜時時留意漲多風險。此外，今年以來科技股領軍表現，不少權值股漲幅大，現在進入消費旺季，有不少傳產個股股價尚未表現者，受外資買盤加持開始落後補漲，包括金融股亦同，但中小型股則表現偏弱，建議仍應加碼股價便宜且有搭配趨勢表現者。

對於盤勢仍中性正面看待，林彥豪分析，大盤不斷向上墊高，若漲多有賣壓拉回，便是良性的盤勢表現，除了提醒投資人要多留意大盤已漲多的風險，部分個股已經反映明年展望的股價漲高，選股不選市之外，也建議投資人可逢低布局股價落後、具業績表現支撐的傳產、消費類、金融股，宜均衡布局，且應留意中美貿易談判後續的消息面變化，會影響大盤走向。

在產業上，富蘭克林華美投信表示，操作上可以逢低找買點，由近一周盤勢看來，中小型股表現較弱，外資回補傳產與金融類股中股價偏低的大型股，有機會持續受到國際資金行情帶動上漲，而投資類股方向上，建議可持續擇優布局5G、PCB、網通、IC測試與中國去美化受惠類股，或建議不妨逢低加碼台股基金，也可以定期定額方式長期投資。

台股個股

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