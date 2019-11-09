15檔營收月月高 大戶搶

2019-11-09 00:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



台股在MSCI明晟調降權重、外資對權王台積電轉賣影響下，多空在11,600點激烈攻防，行情將決戰基本面，其中，10月營收亮麗的鴻海、緯創、大立光等15檔「月月高」個股，吸引法人、大戶搶卡位，是波段挑戰12,000點的焦點。

外資昨（8）日連20買，追平2013~2016年間的紀錄，下周一續追2005年6月的21買紀錄，有機會挑戰逾五年最長、2014年3月開始的連26買。

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不過，外資昨天買超台股金額僅15億元，且對於台股權王台積電已經是連二賣，外資下周動向備受市場關注。

台新投顧總經理李鎮宇、日盛投顧總經理鍾國忠認為，外資在連20買、合計買超1,625億元之後，買盤難免鈍化，不過外資現貨與期貨籌碼並未出現大幅鬆動、新台幣也未明顯由升轉貶，多頭格局未改變，基本面將成為波段資金行情的重心，尤其進入蘋果、5G、AI等拉貨潮的手機等供應鏈，10月營收成為法人觀察的聚焦點。

上市櫃公司將於下周一全數公布10月營收，截至昨日為止逾1,200家公司已經公告，台積電、聯電、華通等公司紛紛寫下歷史新高或次高的紀錄，鴻海、仁寶、緯創、英業達、群創、臻鼎-KY、佳世達等逾160家公司則交出今年以來的新高紀錄。

篩選上市櫃公司10月營收表現亮麗，且自8月以來即呈現月月走高的好表現，同時，三大法人在本周買超逾千張的個股，包括鴻海、緯創、仁寶、佳世達、聯詠、群電、英業達、華通等15檔。