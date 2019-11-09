股海常勝軍／大行情輪動 換股衝下一波

2019-11-09 00:36 經濟日報 朱成志



全球經濟在歷經十年來最大幅減緩後，可能已度過最糟時期，近期全球央行接連降息、英國脫歐延後、美中加徵關稅分階段取消利多，美股創新高，全球投資氣氛轉佳。

台股兩周前創29年半新高的11,347點，更因美股四大指數持續創新高，台股一度漲到11,668點。這一波外資連續20天買超、推動台股向上；但主流股最近拉回，三大法人也連三天賣超櫃買市場，中小型股下挫，今年最早衝上高點的超級熱門散熱股王超眾由290元天價重挫到204.5元；銅箔基板股王聯茂170.5元天價回檔到133元，跌幅22%；台燿也從153.5元一度傳出Google資料中心伺服器材料提供有問題，大跌到114元，跌幅近26%。

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原本外資、投信一路大買的緯創集團旗下的緯穎，前三季每股純益（EPS）25.18元，一路創高到10月底583元天價，傳出明年臉書、微軟、Amazon的資料中心伺服器訂單被廣達旗下的雲達攔截，可能掉單三成，消息未證實也大跌三天到488元，但反彈力道強。

原本市場主流主打「華為供應鏈」，中國下單受益股特別飆悍，iPhone 11後續銷售狀況不錯，伴隨美國蘋果股價創下總市值新高，帶動台灣最大咖的「蘋概股補漲」，原本今年統計到10月22日外資是賣超鴻海，外資連續回補到昨（8）日，今年買超高達33萬張，鴻海從71.5元飆到92.9元，波段漲幅也將滿足了。

大盤主角包括前兩次專欄標題：「半導體5G鏈多頭急先鋒」及「兩大法寶：IC製程勝利方程式」，台積電不但突破300元大關，最高衝到311.5元，總市值突破8兆，推升台股總市值到38兆，台積電占比高達二成以上，外資拉升權值股，中小型股下跌，指數失真，個股調整，世芯-KY深化中國7奈米CPU接單，續創新高到200元以上。

台積電相關供應鏈EUV光罩盒的家登，從6月32元飆到光復節前的137.5元天價，這兩周回檔，強弱開始分歧。市場人氣回流，大戶、中實戶、散戶對台股關注度都愈來愈高，但是選股難度升高，低基期補漲股比較容易有表現，近日營收創新高的生技股聿新科連二根漲停，車電CIS感測器封裝股的勝麗10月營收大跳升，車用占比升高到七成以上，投信介入卡位也完成三個月底部，重回150元以上。

中國2018年對美出超年增18.56%，今年前三季比去年同期「減少」9.36%；台灣2018年對美出超是負成長16.25%，今年前三季「大增」59.28%。聯合國11月5日出一份報告，認定「台灣在貿易戰得到好處」。5月15日川普打華為已經打到科技戰，造成大陸「去美化」，賽靈思（Xilinx）、德州儀器對今年第4季展望保守，華為供應鏈轉向台灣，立積狂漲五倍，PA功率放大器的穩懋股價創新高，類似公司很多，但漲多拉回整理，再醞釀下一波。

有好就有壞，最近台中的工具機業者已出現無薪假，因為廠商受貿易戰影響，觀望不敢投資，因此前三季台灣的機械出口比去年同期衰退8%，上銀10月營收年減46%，程泰董座共體時艱暫不領薪，國發基金為救工具機產業輸出貸款200億元額度快用完，提案增加百億元，12月美中簽協議若順利，落後股才有機會由谷底翻身。台灣第3季GDP年增率在亞洲四小龍第一，但來自「去美化」的轉單，是否會在美中協議後有變？大行情輪動，持續換手接棒，選股要注意。

（作者是萬寶投顧董事長）