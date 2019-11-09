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連假助攻 超商雙雄營收衝高

2019-11-09 00:53經濟日報 記者何秀玲／台北報導

超商雙雄10月營收受惠於雙十連假，成長強勁，統一超和全家昨（8）日公布10月營收，分別為統一超217.7億元，年增6.81%；全家則是68.7億元，年增11.5%，皆創歷史同期新高。

統一超表示，型態店型創造話題並帶動單店營運成長，同時掌握換季口味商機，推出聯名鮮食、CITY CAFE等差異化商品助攻，雙十連假等因素，帶動營收成長；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN店數穩定成長，星巴克、康是美、統一速達等均表現亮眼。

7-ELEVEN本業，米飯攜手高人氣炸雞名店繼光香香雞，推出兩款聯名鮮食新品，帶動米飯類業績成長一成以上；CITY CAFE掌握假日連假商機，推出各式優惠活動，飲料部分，與各大廠商合作開發推出獨家或領先上市的冷藏飲料，以及獨家為雙11開發話題商品，推出無酒精特調雞尾酒系列，皆帶動業績成長。

預購部分，推出年菜預購掌握體感商機、團購模式，滿足消費者平時性需求，目前以團購、鍋物、家電用品三大結構最為熱銷，業績較去年同期成長兩倍以上。截至10月底，7-ELEVEN全台店數為5,598家。

全家表示，10月營運受惠於把握國慶連假、萬聖節之節慶商機，以及秋冬型新品陸續上市，鮮食成長近14%，茶飲與餅乾零食等一般商品也有顯著成長。

10月在國際咖啡日與金馬獎聯名等話題操作下，杯裝現煮飲料成長達15%。忽冷忽熱的氣溫，讓連番推出新口味的霜淇淋也受到歡迎，成長近20%。

鮮食中，微波主食與調理麵品群的成長力道同樣表現不俗，有10至20%的成長；10月與日式燒肉名店「燒丼」第三度合作，推出便當、漢堡、飯糰多種品類，亦可見聯名效益發威。展望11月營收，全家表示，民眾對溫暖型鮮食、商品需求增加，將陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食、羽絨外套、巧克力等，以及雙11大型促銷活動和年菜預購紛紛展開，都可望挹注銷售。

超商雙雄10月營運 圖／經濟日報提供
超商雙雄10月營運 圖／經濟日報提供
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