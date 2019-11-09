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ETN趨勢導航／五檔ETN表現打敗大盤

2019-11-09 01:27經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

外資買超力道趨緩，台股本周續攻至11,668點逾29年高點後拉回，五檔追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）表現優於大盤，富邦特選蘋果N（020000）單周漲幅更達4%。

台股資金行情續航，至昨（8）日止，外資已連續20日加碼，但因美中貿易協議簽署時程遞延，以及MSCI再度調降台股權重，買超力道似有減緩之勢，加權指數連二日收黑，單周漲180點或1.57%；中小型股為主的櫃買指數本周跌0.70點或0.48%。

本周除追蹤富櫃200指數的永昌富櫃200N收跌0.66%外，其餘八檔追蹤台股標的為主的ETN持續走揚，其中富邦特選蘋果N、元大特股高息N兩檔收盤續創掛牌後天價，富邦存股雙十N則收次高。

外資持續回補大型蘋概股，鴻海、大立光、台積電、可成等本周漲幅在2.1%至7.1%不等，推升以追蹤蘋概股為主的富邦特選蘋果N本周強漲4%，不僅連六周收紅，並持續蟬聯報酬率冠軍寶座。

排名二、三的永豐外資50N、富邦存股雙十N兩檔ETN，單周也分別繳出2.60%、2.27%的報酬率。

追蹤台股標的ETN本周表現 追蹤台股標的ETN本周表現
追蹤台股標的ETN本周表現 追蹤台股標的ETN本周表現
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