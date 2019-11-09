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月營收、季獲利雙高股 靚

2019-11-09 01:29經濟日報 記者黃力／台北報導

市場觀盤重心最近聚焦各公司第3季財報及10月營收，個股強弱走勢將隨基本面評價調整；統計現階段已公布財報中，包括新普（6121）、立積、志豐、九暘等因營運動能強勁，10月營收、第3季每股純益雙創新高股，為市場矚目。

新台幣走升、外資續買推升下，加權指數本周再創11,668點波段新高，而後雖拉回5日均線以下震盪，不過仍大致維持向上格局，加權指數昨（8）日收在11,579點，盤面除了防禦型類股、金融族群及中小型電子股外，基本面表現也為資金另一青睞題材。

統計截至8日，10月營收創歷史新高家數有42家，當中第3季每股純益也創新高的則有新普、立積、志豐、九暘。

電池模組廠龍頭新普受惠傳統旺季效應，第3季營收登頂，法人預期新普今年獲利有望改寫新高紀錄；在基本面利多釋出下，新普股價向上來到290元，續勢挑戰前波高點。

射頻IC廠立積因WiFi相關需求湧現，營運動能強勁，第3季合併營收8.24億元，創單季新高，法人估計，該公司第4季業績持續增溫，帶動全年業績轉為成長。

法人指出，由於各公司第3季財報、10月營收已陸續公布，投資人可檢視手中持股股價位階是否已反映個股獲利基本面與評價水準，並追蹤持股的法人籌碼是否有高檔出脫現象或股價跌破月季線等重要支撐點位。

10月營收、第3季獲利雙高股 圖／經濟日報提供
10月營收、第3季獲利雙高股 圖／經濟日報提供
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