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四大績優股 內外資挺

2019-11-08 21:04經濟日報 記者趙于萱／即時報導

外資預估，健鼎今年毛利率將落在20.6%，明、後年提高到21%、21.2%。圖／...
外資預估，健鼎今年毛利率將落在20.6%，明、後年提高到21%、21.2%。圖／聯合報系資料照片
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台股財報密集出爐，內外資法人針對績優股啟動新一波調升動作，包括摩根大通按讚健鼎（3044）獲利，將目標價拉升到140元；野村看好欣興，更將目標價喊上60元，刷新市場紀錄；另外本土法人力挺六角、原相，也紛紛拉高未來財測，後市可期。

四大績優股受到利多激勵，健鼎昨（8）日不到一小時就強攻漲停，欣興、六角也逆勢上漲，原相雖然走弱但買盤搶進，表現開低走高。

健鼎公布第3季獲利、每股純益（EPS）創新高，摩根大通按讚。健鼎上一季毛利率創下逾十年紀錄，凸顯整體產能暴衝，推升獲利大好。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余指出，健鼎展望第4季營收下滑10%，不過在產能強勁開出，高頻電路板受惠伺服器景氣反彈及HDI板積極放量，看好本季毛利率仍可達21%，更長線在HDI板議價能力提升下，獲利有望持續走高。

外資預估，健鼎今年毛利率將落在20.6%，明、後年提高到21%、21.2%，推算2019-2021年EPS逐步成長到11.2元、11.9元及12.9元。

野村看好5G推升HDI板和BT載板需求，將目光投向PCB大廠欣興。欣興第3季營收229億元，季增16%，年增7%，市場推估EPS有0.9元。

野村證券科技產業分析師李佳伶表示，受惠iPhone熱銷和5G手機快速滲透，欣興HDI板出貨有望從第3季起旺到明年上半年；值得注意的是，今年上半年欣興HDI板一度壓抑獲利，年底到明年1、2季表現可望大反彈。

另一方面，Sony預計明年推出PS 5，過去供貨PS機種的欣興也將受惠。野村看好欣興爆發力，將今、明、後年預估EPS大幅拉高10%-20%，分別來到2.1元、3.3元、3.7元。

本土大型投顧則按讚六角，第3季六角營收跳增，EPS也比去年同期增1.4倍。法人分析，六角東南亞穩定展店，是營收不斷向上動力；目前菲律賓受第一夫人加持，後續拓點有望加快，預估今、明年EPS由9元成長到11元。

原相獲兩大投顧喊進，預期明年真無線耳機（TWS）進一步放量，EPS增幅挑戰六成，法人圈最高的EPS預估達8至9元。

欣興EPS健鼎

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