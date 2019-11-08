日月光投控10月營收387.85億元 近三個月低點
2019-11-08 20:42
經濟日報 記者李孟珊
／台北即時報導
日月光投控（3711）今（8）日公告10月營收為387.85億元，主要是電子代工業務受到季節性因素影響，讓整體營收月減5.7%、年減0.9%，是近3個月低點。
在10月份，封裝測試及材料營收230.33億元，較9月233.49億元減少1.4%，比去年同期223.78億元微增2.9%；日月光投控預估，第4季封測事業新台幣營收將與第3季相近，毛利率則會略高於今年第3季的21.7%。
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前十個月合併營收3359.44億元，年增60.93%，主要是投控在去年4月30日成立，上年度前4月無營收產生。
展望未來，日月光第4季至明年首季稼動率估可維持在80%～85%，看好封測事業需求強勁，毛利率可望走揚，電子代工業務營運則有季節性因素，營收將修正，但可望與往年同期持穩；對第1季表現有信心，將優於往年，主要成長動能將來自5G應用與新品需求。
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