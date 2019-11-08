聯強第三季EPS 0.97元

2019-11-08 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /台北即時報導



聯強國際(2347)今(8)日公布第3季營收874億元，較去年同期減少16%；稅後純益16.22億元、每股純益0.97元，較去年同期成長8%。累計今年前三季營收2,467億元，稅後純益48.76億元，每股純益2.92元，年減7%。

聯強國際表示，第3季市場持續受到中美貿易紛爭與地緣政經情勢的影響，消費信心不足，造成營收較去年的歷史高點下滑16%。但獲利表現相對優異，除內部精實管理奏效、多項營利指標持續提升外，海外合資事業也表現亮眼，使得稅前淨利成長7%；稅後純益與每股純益也都較去年增加8%。

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在營收部分，第3季主要大陸與消費性市場有較大幅度的衰退，其他區域與產品相對穩健。手機與商用市場則因新機上市銷售超過預期，以及企業與政府對IT的投資仍持續進行，若不含大陸分別成長8%與19%。元件業務因大陸市場疲軟加上Intel CPU供貨不足，下滑10%。

在獲利部分，因聯強自去年起積極推動精實計劃、嚴控各項經營指標已顯現成效，加上運用AI大數據分析來優化產品組合與業績品質，使得第3季的毛利率、淨利率均持續提升。同時第3季海外合資事業經營績效相當亮麗，認列投資收益大幅增加28%，帶動稅前淨利成長7%。

累計今年前三季，營收下滑13%，但毛利額與毛利率均較同期增加；稅前淨利61.27億元，微幅下滑1%，但若扣除去年第1季處分美國新聚思股票約7.3億元的一次性收益，則大幅成長12%。累計今年前三季每股純益為2.92元。