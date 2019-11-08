仁寶10月營收989.16億元 月成長2.18%

2019-11-08 20:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /台北即時報導



仁寶今日公布2019年10月營收為989.16億元，月成長2.18%，年減0.24%，該公司主力客戶之一聯想公布財報，淨利年成長20%，並看好Win 7的更新潮，仁寶受惠最大。

仁寶2019年10月筆電出貨量350萬台，較9月下滑，非筆電產品出貨持續成長，使得整體營收小幅向上。仁寶是蘋果Apple Watch及iPad主力供應商之一，隨著iPad在全球平板電腦的市占率在2019第3季持續擴大，加上Apple Watch銷售不錯，使得仁寶營運穩步向上。

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根據Strategy Analytics 指出，儘管整體平板電腦市場萎縮，但蘋果在平板電腦的市占率仍居於領先，蘋果在2019 年第3季售出了 1,010 萬台 iPad，比 2018 年第3季的 970 萬台成長了 4%。蘋果的市占率也從2018年第3季的24.4%， 成長到2019年第3季的 26.5%。

另外，聯想集團公布截至2019年9月30日的會季年度第2季財報，營收135.2億美元，年增1%；淨利潤2.02億美元，年增20%。聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，聯想的增長動能正持續加速。預期仁寶將因此受惠。

聯想營收已連續九季實現年增長，但營收增速則從2018年第1季達19%之後持續趨緩，直至此次的1%。楊元慶指出，主要是受到宏觀經濟環境所影響。而可喜的是，環境因素並未影響聯想在PC領域的地位，該季度聯想的PC全球市場份額達24.4%，居首位，銷量年增逾7%，創歷史新高。

楊元慶強調，現在全球依然有1億多台電腦運行在Windows7和以前的版本上，相信這些電腦會在近期被替換掉，這是比較樂觀的地方。