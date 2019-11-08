聯電10月營收145.87億元 創歷史新高
2019-11-08 19:08
經濟日報 記者李孟珊
／台北即時報導
晶圓代工廠聯電（2303）、世界先進（5347）今（8）日公告10月營收，皆比9月營收回升；聯電10月營收達145.87億元，創歷史新高，較去年同期增加15.98%，而世界先進10月營收為24.56億元，月增4.99%。
受惠日本12吋晶圓廠三重富士通半導體業績挹注，帶動聯電10月營收攀升至145.87億元，月增34.7%、年增15.98%，並改寫歷史新高紀錄；累計今年前十個月營收為1209.39億元，較去年同期減少5.75%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
聯電預期，第4季晶圓出貨量將增加10%，產品平均售價將持平表現，整體產能利用率接近90%，法人則推估，聯電後續11月及12月營收可能略降至135億元左右水準。
在世界先進部分，10月營收較9月升溫，為24.56億元，月增4.99%，年減2.7%；累計今年前十個月營收為234.08億元，年減1.43%。
展望本季，在日前法說會上，世界先進表示，因供應鏈庫存水位仍高，客戶需求依然保守，預期第4季營收將約68億至72億元，將較第3季增加1%至減少5%，毛利率將落在35%至37%。
留言