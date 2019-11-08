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聯電10月營收145.87億元 創歷史新高

2019-11-08 19:08經濟日報 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）、世界先進（5347）今（8）日公告10月營收，皆比9月營收回升；聯電10月營收達145.87億元，創歷史新高，較去年同期增加15.98%，而世界先進10月營收為24.56億元，月增4.99%。

受惠日本12吋晶圓廠三重富士通半導體業績挹注，帶動聯電10月營收攀升至145.87億元，月增34.7%、年增15.98%，並改寫歷史新高紀錄；累計今年前十個月營收為1209.39億元，較去年同期減少5.75%。

聯電預期，第4季晶圓出貨量將增加10%，產品平均售價將持平表現，整體產能利用率接近90%，法人則推估，聯電後續11月及12月營收可能略降至135億元左右水準。

在世界先進部分，10月營收較9月升溫，為24.56億元，月增4.99%，年減2.7%；累計今年前十個月營收為234.08億元，年減1.43%。

展望本季，在日前法說會上，世界先進表示，因供應鏈庫存水位仍高，客戶需求依然保守，預期第4季營收將約68億至72億元，將較第3季增加1%至減少5%，毛利率將落在35%至37%。

營收聯電

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