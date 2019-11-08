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致新總經理 出任類比科新董座

2019-11-08 18:57經濟日報 記者鐘惠玲／台北即時報導

致新（8081）入主類比科，目前持股比重約52％，暫無增加持股規劃，不過類比科公告，原董座劉紹宗退休，經董事會推選後，由致新總經理吳錦川出任類比科新董座。

類比科近幾季毛利率持續改善，第3季終於轉虧為盈，包括營業利益率與獲利都轉正。

另外，致新8日舉行法說會，公布第3季每股純益為2.5元，累計前三季每股純益為6.55元。法人估計，致新本季業績可能落在15億元左右，季減一成以內。

吳錦川表示，受到美中貿易爭端影響，擾亂今年拉貨節奏，導致第3季的業績增幅不算高，但同時第4季淡季減少的幅度可能也不多。

致新法說會毛利率

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