元大投信申請 新興市場、黃豆指數資格認可
2019-11-08 18:49
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
證交所表示，8日受理元大投信遞件申請「MSCI新興市場ER指數」、「MSCI新興市場單日正向2倍ER指數」以及「道瓊黃豆日報酬正向2倍ER指數」共三支指數資格認可，為今年投信公司第九件ETF標的指數資格認可申請案。
證交所指出，元大投信遞件的資料中，「MSCI新興市場ER指數」和「MSCI新興市場單日正向2倍ER指數」由新加坡交易所編製，「MSCI新興市場ER指數」為美國洲際期貨交易所掛牌的單一月份MSCI新興市場期貨契約，「MSCI新興市場單日正向2倍ER指數」主要追蹤「MSCI新興市場ER指數」單日報酬正向二倍。
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「道瓊黃豆日報酬正向2倍ER指數」則是追蹤「道瓊黃豆ER指數」單日報酬正向2倍之指數，由標普道瓊斯指數公司編製。該指數的投資內容為美國芝加哥期貨交易所掛牌的單一月份黃豆期貨契約。
上述「MSCI新興市場ER指數」也是首支國內投信參與編製的新指數，先前元大投信宣布和新加坡交易所、洲際交易所等共同合作編制，訴求台灣投資人對新興市場高度的投資興趣。
相較於直接投資MSCI新興市場指數，「MSCI新興市場ER指數」無須開立24國帳戶、頻繁換匯才能追蹤主要新興市場，而且國際期貨24小時交易，可接軌台灣的交易時間，是元大投信特別瞄準期貨優勢來編製指數的原因。
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