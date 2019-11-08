親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

龍巖處分彰銀持股 總投資收益上看42億元

2019-11-08 18:48經濟日報 記者黃阡阡／台北即時報導

彰化銀行明年將改選，經營權之戰，泛公股、台新金雙方陣營展開，身為大股東的龍巖（5530），今(8)日董事會決議通過伺機處分全數持股，若以11月8日的收盤價每股23.2元估算，市值約91億元，資本利得約35億元，若加計投資期間所收取之現金股利，總投資收益達42億元。

龍巖表示，多年來戮力於提升生命產業之發展，除了不斷優化服務品質、嚴格落實公司治理，亦謹慎規劃資產配置與財務投資，為客戶及投資人創造更高價值，因此公司以財務投資為目的，此次處分投資彰銀所回收之本金與收益，將投入本業發展，期待能推動另一波的產業革新。

自2013年起，龍巖陸續買入彰化商業銀行股票，累計投資總金額計56億元。龍巖指出，透過此次處分對彰化商業銀行股票投資所回收之本金及收益，將挹注於全台生命紀念館及旗艦會館的興建資金，將打造世界級的生命殿堂，推動產業革新。

為揮別以往傳統塔墓園區帶給人們的不良觀感，龍巖邀請到普立茲克建築獎得主、日本建築藝術大師安藤忠雄，親自為龍巖設計了全台數座「光之系列」生命紀念館和殯儀會館，除先前已投入數十億元進行規劃設計、水土保持與景觀植栽等前期工程外，各地「光之系列」生命紀念館建築工程也將於明年開始陸續動工興建，未來尚需投入之建築成本超過100億元。

龍巖紀念館

相關新聞

台股高檔震盪 終場下跌27點收11,579

2019-11-08 13:45

財富新思維／不只利率 操作金融股該看的關鍵數據

2019-11-08 14:33

台股回檔 低基期電子成多方標的

2019-11-08 14:33

台股開高翻黑 回測五日均線

2019-11-08 14:33

14檔營收雙率雙升 吸法人買盤

2019-11-08 14:33

MSCI台灣成分股增2刪1 小型指數增16刪2

2019-11-08 14:33

MSCI季度調整 台股權重雙降一持平

2019-11-08 14:33

晟德旗下東曜 在港掛牌上市

2019-11-08 14:31

第三季EPS／彩晶0.1元 凌巨0.14元

2019-11-08 14:31

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 13:29

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 13:07

10月營收雙增股吸金 外資偏愛這12檔

2019-11-08 12:25

轉單效應優勢不再 低基期電子股接棒演出

2019-11-08 11:19

MSCI新增股慶功 智邦、緯穎上漲、鈺齊飆新高

2019-11-08 10:38

美股漲逾百點 台股開高後賣壓出籠翻黑

2019-11-08 09:28

蘋果新機價格策略奏效 供應鏈10月業績亮麗

2019-11-08 09:15

消費族群 題材點火

2019-11-08 02:19

季報犀利股 多頭先鋒

2019-11-08 02:19

PCB股有撐 短線轉強

2019-11-08 01:33

連19買台股 外資轉向賣超權王

2019-11-08 00:10

就市論勢／汽車零組件 可望出運

2019-11-08 00:07

彭博：台灣金融市場意外強勁 一路看旺到明年

2019-11-07 18:09

鴻海獨撐台股收跌46.51點 三大法人買超40.79億元

2019-11-07 15:06

台股尾盤急拉 力守11600點

2019-11-07 15:01

電商、高殖利率族 亮點

2019-11-04 23:44

就市論勢／企業盈餘好轉 偏多操作

2019-11-01 23:31

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

MSCI台灣成分股增2刪1 小型指數增16刪2

2019-11-08 09:45

季報犀利股 多頭先鋒

2019-11-08 02:19

龍巖大賣持股 彰銀鉅額交易爆量逾20萬張

2019-11-08 17:15

PCB股有撐 短線轉強

2019-11-08 01:33

iPhone新機熱賣 和碩上季「三率三升」

2019-11-08 02:01

神盾利空 大摩喊賣

2019-11-08 02:19

蘋果新機價格策略奏效 供應鏈10月業績亮麗

2019-11-08 09:15

連19買台股 外資轉向賣超權王

2019-11-08 00:10

MSCI季度調整 台股權重雙降一持平

2019-11-08 09:53

元太 前三季獲利成長41%

2019-11-07 23:58

10月營收雙增股吸金 外資偏愛這12檔

2019-11-08 12:25

台積電10月營收1,060.4億元 月增3.8%、年增4.4%

2019-11-08 13:46

新普 Q3每股賺6.64元

2019-11-07 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top