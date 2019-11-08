龍巖處分彰銀持股 總投資收益上看42億元

2019-11-08 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ／台北即時報導



彰化銀行明年將改選，經營權之戰，泛公股、台新金雙方陣營展開，身為大股東的龍巖（5530），今(8)日董事會決議通過伺機處分全數持股，若以11月8日的收盤價每股23.2元估算，市值約91億元，資本利得約35億元，若加計投資期間所收取之現金股利，總投資收益達42億元。

龍巖表示，多年來戮力於提升生命產業之發展，除了不斷優化服務品質、嚴格落實公司治理，亦謹慎規劃資產配置與財務投資，為客戶及投資人創造更高價值，因此公司以財務投資為目的，此次處分投資彰銀所回收之本金與收益，將投入本業發展，期待能推動另一波的產業革新。

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自2013年起，龍巖陸續買入彰化商業銀行股票，累計投資總金額計56億元。龍巖指出，透過此次處分對彰化商業銀行股票投資所回收之本金及收益，將挹注於全台生命紀念館及旗艦會館的興建資金，將打造世界級的生命殿堂，推動產業革新。

為揮別以往傳統塔墓園區帶給人們的不良觀感，龍巖邀請到普立茲克建築獎得主、日本建築藝術大師安藤忠雄，親自為龍巖設計了全台數座「光之系列」生命紀念館和殯儀會館，除先前已投入數十億元進行規劃設計、水土保持與景觀植栽等前期工程外，各地「光之系列」生命紀念館建築工程也將於明年開始陸續動工興建，未來尚需投入之建築成本超過100億元。