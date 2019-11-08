台股連二跌 外資買盤縮手了？
2019-11-08 18:10
經濟日報 記者周克威
／台北即時報導
台股今（8）日早盤在受到美股大漲激勵，指數開高，不過在追價買盤不足，加上整體中小型股走勢偏弱下，指數開高後呈現震盪走低，9點半後指數由紅翻黑，之後指數維持平盤之下震盪，終場加權指數下跌27點，收11,579點，指數連續二天下跌。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，櫃買市場連續三天收黑，指數已經回測季線支撐，顯示這波中小型股成為盤面回檔的重心，不過今日回測月線支撐後，K線留下下影線，顯示逢低已有承接買盤，量能也呈現萎縮，且在櫃買市場下跌下，下跌家數已經少於上漲家數，也代表盤面弱勢股有機會築底，若櫃買市場能守穩月線，有利指數落底。
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不過，台股集中市場近期在在外資持續看好、已連20買，但最近二天已經呈現買盤力道逐漸減弱的跡象，今日指數跌破5日線，K線二連黑，下周一5日線將扣抵11,644點，若大盤無法突破扣抵值，5日均線將有機會走平下彎，另外，KD指標也呈現交叉往下，且開口擴大的幅度是近期最大，加上目前指數與季線正乖離仍在相對高檔，大盤短線恐將面臨整理，因此，綜合來說，後續指數整理機會增溫，操作上，不宜過度躁進。
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