長榮航搶航太發動機維修大餅 加碼投資長異19.42億元
2019-11-08 18:10
經濟日報 記者曾仁凱
／台北即時報導
長榮航空（2618）積極布局航太市場，搶食航太發動機維修大餅，旗下重要子公司長榮航太今天宣布投下19.42億元，加碼投資「長異發動機維修公司」股權，持股比例從原先19.9%大幅提高至49.9%。
另外長榮航太原本自己也有發動機維修部門，相關廠房及設備，昨天一併售予長異，等於集中集團的發動機維修資源。預計出售金額6,240萬美元（約新台幣19.03億元），長榮航太可獲處分利益約12億元。
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長異本來就是長榮航太和美國GE合資成立，專門維持新型的GEnx引擎。GEnx發動機被運用在波音787夢幻客飛等飛機上，號稱是史上銷售最快的航空引擎。此次長榮航太把原本的發動機維修資源，轉到與GE合資的長異，並順勢拉升對長異的持股比重，與GE深化合作，未來在航太發動機維修市場可望獲得更大的發展空間。
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