AI商機爆發 外資喊買四大概念股

2019-11-08 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



AI商機將爆發，摩根士丹利出具大型AI報告，預測2020年起AI晶片和CPU市場將快速成長，台灣四大概念股台積電、聯發科、世芯-KY、京元電預期獲利強勁增加；其中，台積電、聯發科目標價並獲摩根士丹利上調，拉升到339元、490元。

摩根士丹利此次對世芯為首次評等，目標價給269元，封測大廠京元電獲上調到43元，另外，精測、創意評等也被調升到「中立」。利多激勵世芯、精測今日分別飆上漲停價204元和大漲5.9%、收980元。

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摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻表示，受惠大陸半導體去美化，全球AI、CPU晶片需求快速提高，包括日前連阿里巴巴都加入開發AI晶片，華為旗下海思更是指標。而到2018年止，大陸已崛起為全球AI半導體投資的主力，金額超越美國、稱霸第一。

值得注意是，大陸要奮起，面臨半導體技術和授權挑戰，因此摩根士丹利提出兩大預測，認為是未來AI投資應該關注的方向，分別是安謀（ARM）晶片將滲透中國市場，以及大陸自建非x86架構的CPU生態系。

詹家鴻指出，目前中國AI等高效運算（HPC）元件有八成來自美企，未來三年內，當地廠商供貨的比重將提高到三成，相關如華為和飛騰（Phytium）競推CPU晶片，最有機會成為贏家。

對照台灣供應鏈，台積電、聯發科、世芯、京元電預期受惠最大，包括台積電迄今已扮演華為和多數大陸半導體廠的代工夥伴，聯發科開發AI專用晶片，世芯和飛騰建立超過十年的夥伴關係，京元電則為華為主力封測廠。

詹家鴻表示，台積電今年預計有3%的收入來自AI晶片，輝達、賽靈思、安謀、創意和世芯貢獻最多；由於明年安謀大陸市占看升，台積電AI收入可望增加，依最新財測預估，將目標價拉升到339元。