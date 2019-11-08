強化航太布局 長榮航太提高長異持股至49%
2019-11-08 18:03
經濟日報 記者黃淑惠
／台北即時報導
長榮航空重要子公司長榮航太今日召開董事會，決議通過認購長異發動機維修公司現增暨處分發動機維修相關資產予長異。本次參與增資金額為19.42億元，參與增資後，長榮航太持有長異比重由19.9%提高為49%。
長榮航太前於103年與美國奇異公司(GE)合資成立長異，長榮航太持股比例為19.9%。長異基於經營策略考量及為擴大營運規模，擬辦理現金增資。也向長榮航太購買發動機維修相關資產，以利其後續業務推展，經委請外部獨立專家揚基會計師事務所針對長異營運績效、損益狀況及未來發動機維修業務的策略發展等因素，就股權價值分析報告出具價格合理性意見書。
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長榮航太與長異發動機未來將擴大合作範圍，也提高轉投資效益，認購長異發行現金增資19.42萬張股，每股認購價格新台幣10元，認購金額新台幣19.42億元，本次增資後，長榮航太將持有長異持股比例提高為49%。
另外，權衡發動機維修業務未來朝向運回原廠GE之趨勢，以及新型發動機(GEnx)將成為市場主流，需積極尋求GE能量授權，經評估後，長榮航太擬出售發動機維修廠房(坐落於桃園市大園區中正段87建號及110建號，建物面積約7,951.03坪)及相關機器設備等資產一批予長異，出售金額為美金6240萬元，折算台幣約19.03億元，經長榮航太委請安永財務管理諮詢服務(、長異委請德勤財務顧問出具特定資產價值評估報告。
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