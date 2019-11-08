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10月營收雙增股吸金 外資偏愛這12檔

2019-11-08 12:25經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股上市櫃10月營收陸續公告，蘋概三王中，股王大立光（3008）、鴻海都交出雙率雙增的好成績，預計今（8）日收盤後公告的台積電營收表現更是市場關注焦點，統計至目前已公告的公司中，169家10月營收月增、年增雙成長，其中，外資近五個交易日買超逾千張的有12家，買超最多的則是鴻海，推升股價持續上漲。

台股10月營收公布進入高峰，統計至11月7日交出月增、年增雙率雙增的個股中，外資近五個交易日買超逾千張以上的有鴻海、台新金、台表科、南茂、佳世達、聯詠、群電、全新、臻鼎-KY、英業達、致伸與大立光等12家；另外，矽瑪、和益、健策、亞力與台船等外資近五日買超逾500張。

投信買超部分，近五日買超逾500張的則有鴻海、聯詠、玉山金、健策、僑威、台新金、茂達、矽格與茂林-KY等股；以外資及投信買超較多的10月營收雙增股來看，從股王大立光等高價股，到50元以下的銅板股都有。

鴻海10月合併營收5,958.82億元，創歷年同期新高，月增近1.4%，年增1%；累計前十個月營收約4.2兆元，年增約3%；法人看好第4季在旺季效應，可望推升業績持續創新高，預計11月13日召開法說會。

大立光10月合併營收66.26億元，月增約0.5%，連三個月創新高，目前產能仍滿載，依據訂單推估，11月拉貨動能即使下滑幅度也不會太大；累計前10月490.13億元，年增15%；大立光今年前三季稅後純益201.7億元，年增13%，每股純益150.37元，法人預估今年每股純益可望挑戰突破200元大關。

鴻海高居法人買超之冠，大立光也持續獲得外資買超，台積電昨日則是遭外資賣超2,647張，終止連14買，今日盤後將公告10月營收，吸引市場關注，股價在衝上歷史新高後出現回檔整理，法人看好合理股價上看320~350元。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，科技創新仍是電子業成長主軸，產業趨勢仍圍繞5G基礎建設、5G手機相關新規格、server、高速傳輸、供應鏈移轉等。

選股策略方面，具備產業與營運成長趨勢、殖利率、與營收獲利正成長的個股為首選。

朱翡勵指出，5G、server、散熱、顯卡、消費性電子產品新規格、受惠去美化與去中化、及具產業優勢與科技創新的上游半導體／IC設計、利基型傳產為投資主軸。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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營收鴻海大立光

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