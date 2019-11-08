10月營收雙增股吸金 外資偏愛這12檔

2019-11-08 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股上市櫃10月營收陸續公告，蘋概三王中，股王大立光（3008）、鴻海都交出雙率雙增的好成績，預計今（8）日收盤後公告的台積電營收表現更是市場關注焦點，統計至目前已公告的公司中，169家10月營收月增、年增雙成長，其中，外資近五個交易日買超逾千張的有12家，買超最多的則是鴻海，推升股價持續上漲。

台股10月營收公布進入高峰，統計至11月7日交出月增、年增雙率雙增的個股中，外資近五個交易日買超逾千張以上的有鴻海、台新金、台表科、南茂、佳世達、聯詠、群電、全新、臻鼎-KY、英業達、致伸與大立光等12家；另外，矽瑪、和益、健策、亞力與台船等外資近五日買超逾500張。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

投信買超部分，近五日買超逾500張的則有鴻海、聯詠、玉山金、健策、僑威、台新金、茂達、矽格與茂林-KY等股；以外資及投信買超較多的10月營收雙增股來看，從股王大立光等高價股，到50元以下的銅板股都有。

鴻海10月合併營收5,958.82億元，創歷年同期新高，月增近1.4%，年增1%；累計前十個月營收約4.2兆元，年增約3%；法人看好第4季在旺季效應，可望推升業績持續創新高，預計11月13日召開法說會。

大立光10月合併營收66.26億元，月增約0.5%，連三個月創新高，目前產能仍滿載，依據訂單推估，11月拉貨動能即使下滑幅度也不會太大；累計前10月490.13億元，年增15%；大立光今年前三季稅後純益201.7億元，年增13%，每股純益150.37元，法人預估今年每股純益可望挑戰突破200元大關。

鴻海高居法人買超之冠，大立光也持續獲得外資買超，台積電昨日則是遭外資賣超2,647張，終止連14買，今日盤後將公告10月營收，吸引市場關注，股價在衝上歷史新高後出現回檔整理，法人看好合理股價上看320~350元。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，科技創新仍是電子業成長主軸，產業趨勢仍圍繞5G基礎建設、5G手機相關新規格、server、高速傳輸、供應鏈移轉等。

選股策略方面，具備產業與營運成長趨勢、殖利率、與營收獲利正成長的個股為首選。