轉單效應優勢不再 低基期電子股接棒演出

2019-11-08 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／即時報導



台股今（8）日持續回檔整理，漲多個股獲利了結賣壓出籠，改由低基期的電子股接棒演出，包括和碩、南茂與緯創等股交投熱絡，可望成為多軍進駐目標。

元富投顧協理湯建源表示，台股沿5日線一路攻高，日 KD 在高檔持續鈍化，台股中期盤堅向上趨勢不變，加上新台幣升值、全球吹降息風、選舉行情等提供強力支撐，可偏多操作。

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不過因類股輪動快速，盤面交投重心挪移至低基期的電子股，像是外資加碼的電子三哥和碩、鴻海與廣達，今日均以紅盤開出，尤以和碩第3季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，爆量上漲逾8%，漲勢最凌厲。

同樣反映業績亮眼的記憶體封測廠南茂，今日也拉出逾半根漲停，帶動福懋科、創建、威剛等族群齊漲；至於伺服器族群的緯創，持續受惠蘋果新機銷售暢旺，今日股價也狂漲2%以上。

法人表示，從大盤來看，今日上漲的電子股多數本益比都還在合理水位，也就是說，資金開始往低基期的個股流動，且進一步觀察，美中貿易傳出分階段取消關稅，近期遭調節的電子股又為先前具有轉單效益優勢者。

整體而言，台股短線雖拉回，但仍屬強勢格局，操作上，則可留意籌碼安定、本益比仍偏低的電子股，將是買盤關注重點。