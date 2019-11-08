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鴻海10月以來股價漲幅逾26% 市值增逾2,731億元

2019-11-08 11:12經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

鴻海（2317）連續獲外資買超，統計已連19買，合計買超47萬877張，今（8）日延續漲勢，以91.2元開高後一度衝達92.9元，創下4月以來近七個月波段新高，市值一度衝達1兆2,878億元；鴻海10月以來股價上漲26.1%，市值增加2,731億元。

鴻海10月合併營收5,958.82億元，創歷年同期新高，月增近1.4%，年增1%；累計前十個月營收約4.2兆元，年增約3%；法人看好第4季在旺季效應，可望推升業績持續創新高，預計11月13日召開法說會。

鴻海法說會前，多家外資報告出爐，日系外資調高評等及目標價，由原先中立調高至買進，目標價由82元調高到107元；美系外資重申加碼評等，目標價由100元調高到110元；另有國內法人目標價上看112元。

鴻海股價持續走高，外資買超居首功，昨日單日買超鴻海43,149張，另外，投信買超834張，自營商買超544張，合計三大法人買超44,527張；外資連續19個交易日買超鴻海。

鴻海股價走高，今日以91.2元開高，一度衝達92.9元，以早盤高點計算，10月來股價漲幅達26.9%，市值則是增加2,731億元，盤中漲幅略有縮小。

鴻海外資

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