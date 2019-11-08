鴻海10月以來股價漲幅逾26% 市值增逾2,731億元
2019-11-08 11:12
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
鴻海（2317）連續獲外資買超，統計已連19買，合計買超47萬877張，今（8）日延續漲勢，以91.2元開高後一度衝達92.9元，創下4月以來近七個月波段新高，市值一度衝達1兆2,878億元；鴻海10月以來股價上漲26.1%，市值增加2,731億元。
鴻海10月合併營收5,958.82億元，創歷年同期新高，月增近1.4%，年增1%；累計前十個月營收約4.2兆元，年增約3%；法人看好第4季在旺季效應，可望推升業績持續創新高，預計11月13日召開法說會。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
鴻海法說會前，多家外資報告出爐，日系外資調高評等及目標價，由原先中立調高至買進，目標價由82元調高到107元；美系外資重申加碼評等，目標價由100元調高到110元；另有國內法人目標價上看112元。
鴻海股價持續走高，外資買超居首功，昨日單日買超鴻海43,149張，另外，投信買超834張，自營商買超544張，合計三大法人買超44,527張；外資連續19個交易日買超鴻海。
鴻海股價走高，今日以91.2元開高，一度衝達92.9元，以早盤高點計算，10月來股價漲幅達26.9%，市值則是增加2,731億元，盤中漲幅略有縮小。
留言