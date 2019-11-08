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MSCI新增股慶功 智邦、緯穎上漲、鈺齊飆新高

2019-11-08 10:38經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

MSCI明晟今（8）日公布最新半年度調整，全球標準指數中台股成分股新增智邦（2345）與緯穎，剔除中裕；全球小型指數台股成分股新增宏捷科鈺齊-KY等16檔，新增股早盤走揚慶功，鈺齊盤中一度衝高至131元，寫下新天價紀錄，智邦、緯穎等股也是上漲表現。

MSCI最新調整，全球小型指數台股成分股剔除智邦、環泥等2檔，主要是智邦由全球小型指數台股成分股轉入全球標準指數成分股；另外，中裕在全球標準指數成分股遭剔除，轉入全球小型指數台股成分股，這次最新調整結果將在11月26日收盤後生效。

MSCI半年度調整，全球小型指數台股成分股，新增宏捷科、雙鴻、超眾、智伸科、瀚宇博、健策、嘉泥、是方、鈺齊-KY、喬山、立積、訊芯-KY、新唐、柏文、力山與中裕等16檔。

鈺齊 - KY第3季營收34.5億元，歸屬母公司稅後純益4.06億元，每股純益2.44元，創歷年單季歷史新高；累計前三季營收93.82 億元，歸屬母公司稅後純益 9.08 億元，每股純益 5.65 元；新增進入MSCI全球小型指數成分股，加上獲利表現亮眼，今日股價開高走高，以127元開出後一度衝達131元，創歷史新高，盤中漲幅3.17%。

鈺齊盤中寫下新天價紀錄。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
鈺齊盤中寫下新天價紀錄。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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台股智邦鈺齊中裕宏捷科雙鴻明晟

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