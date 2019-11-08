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重回MSCI 宏捷科股價展開反彈

2019-11-08 09:56經濟日報 記者呂安涔／即時報導

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）於6日股價創新高 124.5元 後快速拉回，回測上周低點 107.5元，今（8）晨 MSCI 公佈新增16檔小型成份股，宏捷科亦在其中，使開盤有較明顯的反彈氣勢，目前仍在月線附近攻防，外資如果持續買超將有助於突破困境挑戰前高。

PA個股近兩日過高後明顯拉回，主要受到市場消息影響，認為華為將重新擁抱美系供應鏈，對台灣PA族群造成傷害，但法人及公司皆認為，去美化才剛開始，中國不可能走回頭路，加上PA代工產能依然嚴重吃緊，拉回仍是佈局的好時機。

晶圓代工廠宏捷科華為

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