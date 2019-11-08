MSCI季度調整 台股權重雙降一持平

2019-11-08 09:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



明晟（MSCI）指數編纂公司今（8）日凌晨公布季度調整結果，此次MSCI調整權重中，台股在「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」權重皆被調降，在「MSCI全球市場指數」權重維持不變，以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近三次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在11月26日收盤生效。

台股此次在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.83%下調至11.46%，調降幅度為0.37個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.91%下調至13.44%，調降幅度為0.47個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重維持1.38%不變。

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至於MSCI台灣指數成份股方面，此次成分股新增2檔，刪除1檔，指數成分股將增加至88檔，並有14檔成分股調整在外流通股數，此次權重調整新增成分股智邦，其權重為0.48%，權重調降最多的成分股為台積電，其權重變化為-0.20個百分點，調降後權重為36.15%。

此次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加了1.58個百分點；而此次權重調降最多之國家為南韓，權重被下調0.44個百分點。