美股漲逾百點 台股開高後賣壓出籠翻黑

2019-11-08 09:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



台股示意圖。 本報資料照片 分享 facebook

美中有望分階段取消關稅，美股道瓊指數上漲182點，帶動台股今（8）日以11,620.89點小漲14.33點開出，在鴻海（2317）、大立光的帶領下，指數一度向上攻擊至11,642.41點，惟台積電走跌，加上空方賣壓出籠，使得指數隨即翻黑，跌破10,600點大關和5日均線。

美股開高收高，由於中國商務部表示，美中雙方已同意將分階段取消關稅，且隨後宣布一系列優惠外資政策，涵蓋金融、汽車等領域，利多消息激勵四大指數全面走高，10年美債殖利率亦大漲9個基點。

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不過，尾盤傳出白宮內部強烈反對取消關稅，使得美股漲勢有所收斂。

終場道瓊工業指數上漲182.23點或0.66%，收在27,674點；標普500指數上漲8.39點或0.27%，收在3,085.18點；那斯達克指數上漲23.88點或0.28%，收在8,434.51點；費半指數上漲12.01點或0.70%，收在1,727.68點。

觀察昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超40.01億元。其中外資買超49.83億元，投信賣超1.76億元，自營商賣超8.02億元。

資券變化方面，融資減0.64億元，融資餘額為1,413.02億元，融劵減1.08萬張，融券餘額為85.02萬張。外資台指期部位，多單減碼4,712口，淨多單部位57,204口。

統一投顧指出，台股昨日漲多拉回，短線出現調節賣壓。但考量美中貿易協商出現突破性進展，美股續創歷史新高；加上市場資金充沛，外資持續買超台股，且目前台股技術面各期均線均呈多頭排列，中多格局持續。操作上，建議加碼前景佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。