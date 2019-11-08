蘋果新機價格策略奏效 供應鏈10月業績亮麗
2019-11-08 09:15
經濟日報 記者周克威
／即時報導
蘋果（Apple）年度新機在價格策略奏效，非蘋陣營也推出機皇應戰中，大立光（3008）、美律、致伸等手機零組件廠商10月業績，多仍受惠手機及聲學產品相關ODM 新訂單持穩出貨，維持9月高檔水準的亮麗表現。
大立光10月營收月增0.5%、年增27.2%，創下歷史新高，主要受惠蘋果iPhone 11系列手機多鏡頭新產品上市備貨ODM新訂單挹注，以及部分Android智能手機廠鏡頭ODM旺季效應；在10月鏡頭產品出貨結構中，20MP以上占10%~20%，10MP以上50%~60%，8MP10%~20%，前10月營收為490.13億元，年成長14.7%，由於目前鏡頭產能持續滿載，預期11月訂單仍可望受惠手機鏡頭ODM旺季效應。
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致伸10月營收月增0.2%、年增26.3%，同步創下歷史新高，主要受惠聲學產品包括如耳機、高階音響、智慧音箱等ODM新訂單挹注增長，市場預期第4季營收將主要受惠聲學產品ODM 新訂單持續出貨，可望維持在第3季旺季高檔水準附近。
晶技10月營收月減4.7%、年增6.2%，10月雖仍受惠美系手機大廠石英元件ODM客戶新產品上市備貨訂單持續挹注，但也受其他石英元件應用部分客戶的ODM旺季拉貨高峰期已過影響，較9月下滑，市場預期第4季營收將會較上季小幅下滑。
美律10月營收月減2.6%、年減28.7%，雖仍受惠美系手機大廠揚聲器ODM客戶新產品上市備貨訂單持續增長，但也受娛樂頭戴耳機ODM訂單減少影響而較上月下滑，市場預期第4季營收將會較上季下滑10%以內。
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