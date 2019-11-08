PCB股有撐 短線轉強
2019-11-08 01:33
經濟日報 記者盧宏奇
／台北報導
受美中貿易協議簽署時程延宕以及獲利賣壓湧現影響，台股昨（7）日拉回46點，終止連四紅，近日漲幅落後的臻鼎-KY（4958）等多檔印刷電路板（PCB）股，獲短多力撐，股價轉強收紅。
美中階段性貿易協議帶動的利多效應鈍化，台股昨日由台積電、聯發科、大型金控帶頭壓盤，加上功率放大器（PA）、散熱、銅箔基板等主流持續弱勢，終場跌46點收11,606點，成交值縮至1,416億元。
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盤面類股跌多漲少，多頭指標除二線IC封測、生技、風電等族群走勢較整齊，以及群光藍天、潤泰、台聚等集團股作帳走強外，基期較低的百貨、造紙、鋼鐵、水泥等傳產股相對抗跌。
PCB族群走勢分歧，10月下旬強拉的華通、台表科，以及法人籌碼鬆動的聯茂、台光電等銅箔基板股大幅拉回，反觀近日沒漲到的欣興、南電等ABF基板，以及臻鼎-KY、泰鼎-KY、志超、健鼎等，吸引短線買盤介入，股價逆勢收紅。
臻鼎將在12日赴證交所舉辦業績發表會，受惠旺季效應，營收連四月締新猷，10月更攀高至165億元。
第4季為臻鼎營運高峰，法人點名明年5G版iPhone全部改採類載板後，臻鼎營運將明顯受益。
泰鼎前三季稅後純益7.83億元，年增率36.6%，每股純益約4.24元，在投信回補下，近日股價逐漸擺脫頹勢，有機會挑戰年線反壓。
法人認為，近日不少中小型股盤中走勢震盪加劇，甚至跌破月線或季線，操作上建議持股需汰弱留強，並以短價差操作為主，可關注第4季營運樂觀，且股價經過整理轉強，或股價抗跌守住短期均線支撐個股。
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