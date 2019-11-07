季報犀利股 多頭先鋒

2019-11-07 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北即時報導



上市櫃公司接續公布季報，財報效應邁入最高潮，觀察截至昨（7）日已公布季報個股中，廣越（4438）、新至陞、和碩等，第3季單季每股獲利超越上半年，這些季報急行軍在業績題材護持下，後市表現可期。

第3季財報將於下周四（14日）前全數出爐，上市櫃公司營運表現可望攤於陽光下；在季報效應啟動之際，各上市櫃股票因為產業基本面變化，股價將同步調整。

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投資人可注意各公司公布的財務數字，進行「汰弱擇強」換股，部分季報耀眼族群將獲市場青睞。

其中，已有不少業績展望超乎預期個股及族群漸漸浮出檯面，因此業績亮麗題材乃是現階段選股標準，季報亮麗個股將會顯得愈來愈抗跌，並且有率先突圍機會。

觀察已公布第3季財報上市櫃個股中，今年第3季單季每股純益（EPS）在0.5元以上，且超越上半年合計每股獲利個股有13檔，電子股集中在半導體、光電、零組件、電腦周邊等，傳產股則分布在金融、紡織、營建等族群。

若以今年第3季單季EPS來看，以廣越的6.5元居冠，新至陞3.04元、和碩2.41元，名列第二與第三；其他單季EPS在1元以上個股，還包括群電、華擎、九暘、博智、京城銀、三豐、中光電、建準、宣德等。

進一步觀察這些個股近五日股價走勢，新至陞、同亨、建準、群電等，漲勢超過一成；另外，和碩、京城銀、九暘等，股價表現也都穩步走高。

台新投顧副總黃文清表示，部分第3季財報亮眼、每股純益較高個股，年底前若還能獲得旺季題材加持，這些個股後續股價走揚機率相對大增，一旦大盤持續盤堅，這些個股有機會成為率先帶領大盤再戰高點的族群。

另外，由於目前台股震盪整理，持續處在多頭格局中，在短線下探空間有限下，投資人對台股後市無須過於悲觀。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，從股價中長期趨勢將反映基本面理論來看，現階段並無重大利空影響、大盤近期持續創新高，未來台股焦點可望回歸企業營收與獲利表現，預期短線台股盤面將以季報的「業績股」表現為主軸。