彭博：台灣金融市場意外強勁 一路看旺到明年
彭博資訊報導，台股近期表現超亮眼，新台幣匯率接近2018年中以來最強勁水準，公債殖利率也維持在歷史低點。台灣金融市場迎來表現意外強勁的一年，現在也未顯示任何走緩跡象。
儘管美中貿易戰疑慮環伺，但外資流入已使得台灣經濟與資產價格寫下亞洲同儕間最佳表現之一。台股指數今年來大漲19%，創10年來最佳成績，而且距離1990年代的歷史高點剩不到8%。
台股在2018年意外疲弱，反映美國對中國大陸發動貿易戰，對全球資產價格造成壓力。許多市場觀察人士預期極仰賴出口的台灣，會因此感受到貿易戰的大幅衝擊，因為台灣在中國大陸製造許多產品，接著外銷至美國。
然而，台灣經濟現在看起來反而是淨受惠，而且根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的研究，在美中貿易戰之下，台灣還成為最大受益者，上半年對美國出口增加約42億美元。
台灣今年經濟成長已優於預期，2019年可能成長約2.5%，優於許多國家。政府初步預估，明年成長步調還可望稍微加快。
經濟學家在大幅低估台灣今年的經濟成長表現後，現在正提高對明年經濟與市場的預估，因為有愈來愈多跡象顯示，意外的樂觀情況不會只持續一年。
兆豐投顧董事長李秀利表示，看好明年的台灣市場，原因是美中可望達成貿易協議，而且全世界央行的寬鬆貨幣政策已促使外資湧入台灣。
外資今年來已買進80億美元台股，在彭博資訊追蹤的亞股中僅次於印度股市。這已特別有利於台積電的股價。
法國巴黎銀行財富管理的亞洲投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）表示，資金的影響力已觸及台灣的經濟，「外國投資也加強聚焦台灣供應鏈中的重要領域，主要是5G與半導體」。
分析師預測，台股成分企業2020年與2021年將寫下雙位數的獲利成長。分析師預估今年台灣企業獲利小幅下滑，原因是智慧手機需求下滑影響科技企業今年初的表現。
高盛在最近的報告中指出，預料分析師近期會調升每股獲利預估的唯一亞太市場（除日本外）是台灣，反映一連串強勁的第3季財報，以及跡象顯示製造業比一年前改善。
鋒裕匯理（Amundi）資產管理公司在近期報告中表示：「我們認為台灣目前表現非常好」，主要由科技業極佳的表現，以及原先在中國設廠的企業回流台灣所帶動。
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