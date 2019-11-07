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去年1124辦理公投失當 中選會前主委陳英鈐被監院彈劾

施壓台肥借款購屋？韓國瑜：我當時比較需要紓壓吧

短線漲多休息 台股回測5日線

2019-11-07 14:55經濟日報 記者高瑜君／即時報導

美股弱勢震盪，費半表現較為弱勢，使今（7）日台股加權股價指數盤中失守10,600關卡，回測5日線11,565點。

在權值股部分，台積電（2330）與大立光壓在盤下，鴻海開低走高，表現撐盤，而金融族群仍表現相對強勢，另外，還有資產營建、遊戲股走揚。

由於消息指出川習簽屬協議可能拖至12月，使得市場樂觀情緒有所降溫，加上傳出半導體設備大廠ASML，因受美國施壓而遞延出貨給中國，使得費半指數盤中一度下跌達1.77%表現疲弱；另外，能源股因財報不佳及油價下滑而備受打擊。

四大指數收盤跌多漲少，終場道瓊工業指數下跌0.06點，或0.0003%，收在27,492點；標普 500指數上漲2.16點，或0.07%，收在3,076.78點；那斯達克指數下跌24.05點，或0.28%，收在8,410.62點；費半指數下跌14.4點，或0.83%，收在1,715.67點。

在亞股部分，今日普遍壓在盤下，跌幅在1%之內，不過陸股盤中率先走揚。

觀察今日權值股表現，新光金漲勢最為亮眼，持續有買單敲進，漲幅達3%，其餘包含中壽、研華、開發金等也有1%的漲幅；而聯電、大立光、玉山金、可成、廣達、聯發科、台達電等表現弱勢。

另外，南茂受惠前三季淨利年成長2.5倍，帶動股價強勢表現，今日跳空站上半年線，帶量上漲近9%；而新台幣持續強勢，國建、冠德等持續走高。

三星資安問題狀況再發生，傳明年S 11、Note 11兩款新機將改採3D臉部辨識，影響GIS、神盾今日股價表現，盤中走跌約7%。

法人認為，台幣升值，資金行情持續，後市展望不看淡，在技術面上，台股進入整理。操作上，建議加碼前景佳的類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。

新台幣台股

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