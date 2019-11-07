指數終結連四紅 簡伯儀：未見立即反轉危機
2019-11-07 14:33
經濟日報 記者周克威
／即時報導
台股今（7）日早盤在整體中小型股持續回檔整理的影響，指數開盤後出現回檔整理，盤中一度回測5日線支撐，尾盤在權值股拉抬下，大盤跌幅收斂，終場加權指數下跌46.51點、跌幅0.4%，指數收在11,606.56點，成交量能為1,397.56億元，指數終結連續四日漲勢。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，這波中小型股成為盤面回檔的重心，櫃買市場已經連續二天領先大盤回檔修正，今日跌幅更大於指數的修正，且股價回檔過程中，量能持續增加，量價呈現價跌量增，且從集中與店頭市場下跌家數都是上漲家數的二倍，另就投信目前也持續調節櫃買市場來看，近期中小型股似乎形成盤面弱勢的一群，後續若無法止穩，市場信心將持續遞減。
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反觀在大盤來看，指數在外資持續看好下，即便今日指數回測5日線，但在權值股回穩、留下下影線，且指數收在5日線之上，量價也呈現價跌量縮，顯見目前盤面上外資對於台股若未反向持續性調節之前，指數預期仍為高檔震盪，即便目前指數與季線正乖離已經來到相對高檔，KD指標也在超買區略為轉弱，但大盤目前看來仍未有立即反轉風險，不過由於多數個股漲勢趨緩，因此，近期盤面雖仍看多，但操作宜謹慎。
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