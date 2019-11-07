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和碩Q3獲利季增81.7% 每股賺2.41元

2019-11-07 14:22經濟日報 記者吳凱中／即時報導

和碩（4938）第3季受惠iPhone 11銷售優於預期，帶動毛利率、營益率不論年比、季比皆「雙率雙升」，激勵單季稅後純益來到62.97億元，季增81.7%，單季每股盈餘（EPS）2.41元，優於第2季1.33元。

和碩今（7）日公布第3季財報，營收3,547.95億元，季增18.5%、年增10.2%；毛利率3.8%，優於上季及去年同期表現；營益率1.8%，同樣優於上季及去年同期水準；稅後純益62.97億元，季增81.7%、年增122.5%；單季每股盈餘2.41元，優於第2季1.33元及去年同期1.08元。

累計和碩前三季營收9482.75億元，年增8.5%；毛利率3.2%。營益率1%；稅後純益110.93億元，年增41.5%，每股盈餘4.25元。

和碩今日同步公告10月營收1470.87億元，月減6.7%、年減20.9%；累計今年前十個月營收1兆954.32億元，年增3.3%。

蘋果新iPhone 11於9月中旬上市，原先市場看衰今年銷量，惟開賣至今，市場銷售反應優於預期，對相關供應鏈看法也轉趨樂觀。

和碩、鴻海為iPhone 11系列主要代工廠，鴻海主要製造搭載Oled螢幕的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，和碩則以代工LCD螢幕的iPhone 11為主。

和碩董事長童子賢日前表示，目前看來公司前九個月業績不錯，現在是一個「秋高氣爽、風光明媚」的時候；言下之意似乎暗示新iPhone熱銷，帶動和碩業績走強。

iPhone 11 Pro Max和碩

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