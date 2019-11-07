和碩Q3獲利季增81.7% 每股賺2.41元
2019-11-07 14:22
經濟日報 記者吳凱中
／即時報導
和碩（4938）第3季受惠iPhone 11銷售優於預期，帶動毛利率、營益率不論年比、季比皆「雙率雙升」，激勵單季稅後純益來到62.97億元，季增81.7%，單季每股盈餘（EPS）2.41元，優於第2季1.33元。
和碩今（7）日公布第3季財報，營收3,547.95億元，季增18.5%、年增10.2%；毛利率3.8%，優於上季及去年同期表現；營益率1.8%，同樣優於上季及去年同期水準；稅後純益62.97億元，季增81.7%、年增122.5%；單季每股盈餘2.41元，優於第2季1.33元及去年同期1.08元。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
累計和碩前三季營收9482.75億元，年增8.5%；毛利率3.2%。營益率1%；稅後純益110.93億元，年增41.5%，每股盈餘4.25元。
和碩今日同步公告10月營收1470.87億元，月減6.7%、年減20.9%；累計今年前十個月營收1兆954.32億元，年增3.3%。
蘋果新iPhone 11於9月中旬上市，原先市場看衰今年銷量，惟開賣至今，市場銷售反應優於預期，對相關供應鏈看法也轉趨樂觀。
和碩、鴻海為iPhone 11系列主要代工廠，鴻海主要製造搭載Oled螢幕的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，和碩則以代工LCD螢幕的iPhone 11為主。
和碩董事長童子賢日前表示，目前看來公司前九個月業績不錯，現在是一個「秋高氣爽、風光明媚」的時候；言下之意似乎暗示新iPhone熱銷，帶動和碩業績走強。
留言