順藥研發傳喜訊 股價攻漲停

2019-11-07 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



順天醫藥（6535）研發報喜，與大陸頂尖醫藥上市公司上海醫藥集團（A股代號601607、H股代號02607）簽署急性缺血性腦中風重磅新藥LT3001大陸地區授權協議，並將透過臨床試驗數據共享，攜手合作進軍全球市場，今天股價攻上漲停來到32.65元。

上藥為中國大陸頂尖醫藥上市集團，2018年營收為人民幣1600億元左右（約新台幣7,000億元），產品包括腦心血管疾病藥品。最近幾年積極與許多國際大廠合作，引進或合作進行高附加價值的藥品研發，其2018年投入的研發費用即高達10.61億元人民幣（約新台幣46億元）。取得順藥的LT3001後，將可與其產品線結合，發揮研發、製造與銷售上的綜效。

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LT3001為創新小分子藥物，專利保護至少至2034年6月。適應症為治療急性缺血性腦中風。以中國大陸而言，根據《中國腦卒中防治報告（2018）》，大陸40歲及以上罹患腦中風人數達1,242萬人，每年死於腦中風的病患高達196萬，且發病率和患病率每年均有提升。然而，如今尚未有理想的腦中風藥物或療法，具有龐大的醫療需求。

根據協議，上藥將與順藥在中國大陸合作開發LT3001。順藥將取得簽約金和研發里程金最高可達人民幣2.6億元（約新台幣11.3億元）。

里程碑包含簽約金及上藥取得本產品相關資料並完成審閱人民幣3500萬元，全球第1位三期臨床試驗病人收案人民幣3千萬元，全球三期臨床試驗成功且產出報告人民幣1,500萬元，獲准美國、歐洲或中國任一藥證人民幣1.8億元。外加銷售里程金最高可達人民幣2800萬元，以及本產品未來6%~12%之銷售權利金。

為加速LT3001在歐美日等主要醫藥市場的推廣，上藥將提供順藥LT3001在中國大陸的臨床數據，以運用於後續全球臨床開發。因此，順藥日後簽訂LT3001其它地區之國際授權合約，順藥將依上藥LT3001於中國大陸之開發期程支付3%-10%之分潤予上藥。