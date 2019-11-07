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筆電提前拉貨潮再現 英業達動能延續到11月

2019-11-07 11:40經濟日報 記者吳凱中／即時報導

美中貿易戰牽動筆電供應鏈，隨著美國政府即將於12月針對中國大陸製筆電、手機課徵關稅，PC產業重新掀起提前拉貨效應，代工大廠英業達（2356）10月已感受到拉貨力道，預期動能將一路延續到11月。

美國政府將於12月15日起針對智慧手機、筆電等對價值約1,560億美元項目課徵關稅，由於時值歐美聖誕旺季，包含英業達、廣達、緯創等台系筆電代工廠皆希望趕在11月前出貨，避免關稅生效，增加營運額外負擔。

據悉，為了避開關稅風險，HP等美系品牌廠已對下游供應鏈提前拉貨，主要代工廠之一英業達10月開始已感受到筆電拉貨力道，單月出貨量來到170萬台，維持9月季底出貨旺季量能，且拉貨動能將一路延續到11月。

英業達指出，受到美中貿易戰影響，10月筆電的確出現提前拉貨現象；這已經是PC業界今年第二次提前拉貨，在今年第2季時，為了躲避美國可能在9月新增的關稅，筆電品牌廠已提前拉貨，普遍帶動下游代工廠第2季出貨量。

惟研調機構對第4季PC產業仍有疑慮。DIGITIMES Research 指出，第4季因多數品牌預備庫存已高，加上英特爾（Intel）處理器缺貨效應未因新產能開出而緩解，預期本季全球筆電出貨將較第3季小幅衰退1.8%，但仍可望較2018年同期成長2.8%。

儘管產業前景不樂觀，但個別廠商仍有不同表現。英業達10月受惠蘋果airPods新品上市及筆電提前拉貨，帶動單月營收來到481.76億元，月增6.6%、年增4.3%，為單月歷史次高，且為歷年同期新高紀錄，累計今年前10個月營收為4,195.5億元，年增0.1%。

英業達指出，10月營收成長，包含筆電、智慧裝置及伺服器三大業務皆增溫。法人指出，智慧裝置主要因airPods Pro新品上市，舊款耳機降價，拉抬英業達整體airPods 產品線出貨量，進一步推升智慧裝置業務。

英業達原先預估第4季營運走弱，隨著筆電出現提前拉貨，加上伺服器、智慧裝置動能優於預期，法人預估，英業達本季營收將與第3季持平，扭轉先前第4季較第3季營收季減5~10%的預測。

筆電英業達

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