分析師：期貨盤後布局安全較高策略
2019-11-07 11:37
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
明（8）日為MSCI季度權重調整公告日，對台股有決定性的影響，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，交易人可以利用盤後交易時段布局安全較高的交易策略。
半導體業景氣看旺，今年全球前五大半導體業者的資本支出佔比有望寫下歷史新高紀錄，台積電（2330）第4季的資本支出都將刷新史上高。
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近期還有主要權值股密集海外法人說明會，賣力對外說明營運現況及未來展望。蔡鎮村表示，目前正值季財報及10月營收報告密集公告期，預期台股將有再向上推升機會，交易人宜把握機會，逢回布局多單。
台股在資金行情之下，至11月6日為止的集中市場，外資連買超台股18日，超過1,560億元，這也代表多數散戶站在賣方，外資成為推升台股的主要力量。
加權指數演出大漲小回驚驚漲的態勢，不知不覺當中漲了近800點。散戶指標當中的融券餘額持續增加，創六年半以新高量，達86萬餘張；反而融資餘增幅較緩慢。
蔡鎮村表示，美中貿易協定簽署儀式恐延後至12月，美股小幅回檔，台股昨日開盤電子類股同步受到壓抑，內需及金融股相對較強勢。雖然台股風險指標VIX有小幅上升，但整體而言，台股仍處於低風險區域。
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