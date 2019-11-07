創業家10月營收4.09億元歷年新高 年增3.95%
2019-11-07 10:20
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
創業家兄弟（8477）今（7）公告10月合併營收4.09億元，年增3.95%，創下歷年同期新高，為第4季營收帶來穩定成長助力；累計前十個月合併營收40.92億元。
邁入旺季，創業家及子公司松果購物，近期全力為雙11購物節衝刺，創業家力拚雙11當天營收突破1億元；松果目標成交額（GMV）成長100%。
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回顧10月，創業家主要營收動能來自「上櫃周年慶」及雙11暖慶。創業家表示，上櫃周年慶期間，每天推出一款季節趨勢爆品，單日限定優惠價；月底由雙11暖慶接棒，首度在雙11檔期攜手多家異業夥伴，共推11項好禮組成「破萬豪禮包」等活動。
此外，10月氣溫下降，站上主打保暖用品等季節性商品，也帶動相關商品銷量；諸多布局皆替營收增添成長動能。
11月即將迎接雙11大檔，創業家總經理廖家欣表示，進入10月，即全面為年底電商最大檔期雙11、雙12暖身，10月以多波段造節逐步拉抬雙11熱度，提供消費者持續到站造訪的動機，進而提升用戶黏著度，同時以AI、大數據、深度學習等科技力不斷優化「客製化商品排序及推薦」。
廖家欣指出，近年雙11聲量隨著買氣與媒體聲量的爆發性成長，消費者多具有雙11期間商品折扣下殺深，以及金、物流等優惠多元的認知，10月下旬就感受到因雙11將至，消費者延遲性消費的現象。
創業家今年以多元爆品有感回饋價、全方位金物流優惠、異業夥伴聯手撒豪禮等三大策略迎戰雙11，看好業績在進入11月活動主波段後將來到高峰，為整體成績帶來亮眼表現。
展望11月，創業家今年以「1111狂歡購物節」為主題，狂撒超過億元價值的優惠，今年活動回歸商品優惠價格的本質，將以AI技術深度洞察市場及消費者輪廓，並藉由站內大數據，精選出符合市場趨勢的多元高CP值商品，搭配多種活動機制與多家金、物流及支付夥伴攜手推出雙11限定好康，期望透過回饋消費者更深更廣的優惠規模，帶動今年雙11整體成績創新里程碑。
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