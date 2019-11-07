台股創高 游庭皓：金融股仍有補漲空間
2019-11-07 10:02
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
台股本周持續創高，對短期投資者而言，在股市高點挑選持續成長的股票是件困難的事；財經作家游庭皓表示，但對採取定期定額策略的存股族來說，影響不大，尤其以金融股為存股標的投資者，從這波大盤上漲行情來看，仍有補漲空間，可以抓準時機買進。
根據近六年平均現金殖利率，金融類股最低殖利率是4.33％，最高達6.68％，平均殖利率達5.38％；對比非金融類股最低殖利率3.08％，最高殖利率達4.64%，平均殖利率達3.87%。金融類股殖利率平均比非金融類股多了1.51%，顯然將金融股視為主要存股對象，能夠達到較高報酬。
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從大盤角度做檢視，目前台股淨值比為1.8倍，金融股只有1.08倍；同時，今年加權指數漲幅已達17％，金融股僅12%，溢價遠遠不及大盤，補漲空間仍大。
台股創新高之際，金融股現金殖利率遠高於非金融股，平均股價淨值比及漲幅又比台股低，讓金融股即使面對大盤歷史高點，仍具投資價值。
游庭皓表示，當然，如果選擇個別金融股做存股標的，其單壓風險可能過高，存股族可採分散風險策略，買進不同金融類股，非資金充沛者，建議買進金融股相關ETF分散風險。
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