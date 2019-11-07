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資金回流、本益比升高 謝金河：台股享受水漲船高效應

2019-11-07 09:50經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股持續往上攻高，已站上11,600點之上，創29年半以來新高，距歷史最高點還有1,000多點，財信傳媒董事長謝金河表示，台股近期漲勢凌厲，其實是台積電（2330）和聯發科貢獻的，他認為，「台積電、聯發科把台股變大了」，「台股一直以來因為資金外流，逐漸遭到邊緣化，單靠外資撑大局，現在資金回流，本益比升高，台股開始享受水漲船高效應」。

謝金河以「台積電，聯發科把台股變大了」為題在臉書發文表示，台股指數距歷史最高點大約還差1,014點，其實若含權值，台股可能早已站上20,000點，但12,682點仍有歷史意義；今年半導體雙雄領軍，把台股的空間愈撑愈大，加權指數大漲，台積電、聯發科這兩檔重型股貢獻大半。

謝金河指出，今年台積電從225.5元漲到311.5元，漲幅38.137%，如果再把8加2的股息加回去，漲幅達42.57%，台積電市值增至8兆元以上，在美國的台積電ADR漲到53.55美元，市值2,777億美元，這都是很可怕的數字。

謝金河表示，聯發科今年從229.5元起漲到434元，漲幅高達91.06%，若加上9元股息，漲幅達93%，聯發科市值撑大到6,756億元，成為全台第五大市值企業。

謝金河表示，但其實仔細看，台積電，聯發科今年EPS成長力道有限，聯發科上半年每股稅後純益（EPS） 6.2元，全年如果在14~15元之間，大致是過去4年平均水平，台積電上半年EPS 4.94元，今年累計前三季EPS 8.84元，全年可能在13~14元間。

這兩家超級明星企業的獲利今年都沒有出現驚人成長，但股價卻大漲，謝金河表示，這是因為本益比的提升；過去台積電本益比落在13到15倍之間，但現在反應25倍以上的本益比；聯發科則從20倍左右拉升至33倍，本益比拉高效應顯著可見，也拉大台股比價效應，鴻海因為本益比太低而上漲，廣達也是這樣。

謝金河強調：「這現象也表示台股一直以來因為資金外流，逐漸遭到邊緣化，單靠外資撑大局，現在資金回流，本益比升高，台股開始享受水漲船高效應。」

台積電台股指數

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